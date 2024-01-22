24 Канал сделал подборку красивых женских имен на букву "Л". Возможно, именно один из этих вариантов лучше всего подойдет вашей будущей дочери.

Тоже полезно Для тех, кто в ожидании дочери: 6 женских имен, которые точно вам понравятся

Список женских имен на букву "Л"

Имя Лилия происходит от названия цветка, который в латинском языке звучит как "lilium". Оно имеет значение "симпатичная", "невинная", "чистая".

Имя Лидия пришло к нам из Древней Греции. Дело в том, что раньше так называлась одна из областей этой страны. Поэтому имя и переводится как "жительница Лидии", "лидианка", "прибывшая из Лидии".

Имя Лада происходит от славянской богини, которая являлась символом брака, семьи, весны, любви и красоты. Оно означает "хорошая", "милая".

Красивые имена для девочек / Фото Pexels

Имя Лолита имеет две версии своего происхождения. По одной, оно возникло в Испании и образовалась от таких имен: Долорес и Лола. По другой теории, появилось от римского имени Лолий.

Имя Лариса – древнегреческого происхождения. Трактуется как "чайка", "сладкая" или "приятная". Также его можно увидеть в греческой мифологии. Ведь раньше этим именем называлась внучка Посейдона.

Имя Людмила – славянское. Оно состоит из двух слов: "люд", которое переводится как "люди", "народ", и "милая" – "желанная", "любимая".

Имя Линда имеет немецкие корни и означает "нежная", "мягкая". Со скандинавских языков слово "linda" переводится как "змея".