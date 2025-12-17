Батьки дітей, які народилися у святковий час, прагнуть обрати своїм малюкам красиві імена. 24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку імен, які ідеально пасуватимуть дитині, народженій на Різдво або Новий рік.

Як назвати дитину, яка народилася на Новий рік?

Єва – має давньоєврейське походження та означає "життя".

– має давньоєврейське походження та означає "життя". Анастасія – ім'я, яке прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "відродження" або "воскресіння".

– ім'я, яке прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "відродження" або "воскресіння". Надія – має давньогрецьке коріння та перекладається як "надія".

– має давньогрецьке коріння та перекладається як "надія". Віталіна – походить з латинської мови та означає "життя".

– походить з латинської мови та означає "життя". Віталій – має давньоримське походження та трактується як "життєвий".

– має давньоримське походження та трактується як "життєвий". Сніжана – слов'янське ім'я, яке перекладається як "сніжна" або "зимова".

– слов'янське ім'я, яке перекладається як "сніжна" або "зимова". Меланія – виникло у Стародавній Греції та означає "темна" або "загадкова". Що цікаво, 31 грудня віряни вшановують пам'ять преподобної Меланії Римлянки – меценатки доби занепаду Римської імперії.

– виникло у Стародавній Греції та означає "темна" або "загадкова". Що цікаво, 31 грудня віряни вшановують пам'ять преподобної Меланії Римлянки – меценатки доби занепаду Римської імперії. Василь – ім'я грецького походження, яке трактується як "цар". Саме на Новий рік, 1 січня, християни згадують святого Василя Великого – один з Отців Церкви.

Як назвати дітей, які народилися на Новий рік / Фото Freepik

Як назвати дитину, яка народилася на Різдво?

Микола – виникло у Стародавній Греції та трактується як "переможець народів". Відомим представником цього імені був святий Миколай Чудотворець, який опікується дітьми, мандрівниками та воїнами.

– виникло у Стародавній Греції та трактується як "переможець народів". Відомим представником цього імені був святий Миколай Чудотворець, який опікується дітьми, мандрівниками та воїнами. Наталія – це ім'я має латинське походження та означає "різдвяна", "народжена в Різдво" або "рідна".

– це ім'я має латинське походження та означає "різдвяна", "народжена в Різдво" або "рідна". Давид – має давньоєврейське походження та перекладається як "коханий" або "улюблений". Що цікаво, саме з роду царя Давида походив Ісус, за Євангелієм від Матвія.

– має давньоєврейське походження та перекладається як "коханий" або "улюблений". Що цікаво, саме з роду царя Давида походив Ісус, за Євангелієм від Матвія. Марія – має давньоєврейське коріння та трактується як "бажана", "пані" або "кохана". Власницею цього імені була Пресвята Богородиця – матір Спасителя.

– має давньоєврейське коріння та трактується як "бажана", "пані" або "кохана". Власницею цього імені була Пресвята Богородиця – матір Спасителя. Йосип – ім'я давньоєврейського походження та перекладається як "Бог примножить". Саме так звали батька Ісуса Христа.

– ім'я давньоєврейського походження та перекладається як "Бог примножить". Саме так звали батька Ісуса Христа. Гавриїл – має давньоєврейське коріння та означає "Бог – моя сила". Це ім'я належало архангелу, який приніс Благу Вість про народження Спасителя.

– має давньоєврейське коріння та означає "Бог – моя сила". Це ім'я належало архангелу, який приніс Благу Вість про народження Спасителя. Стелла – ім'я прийшло до нас з латинської мови та означає "зірка". Воно може асоціюватися з Вифлеємською зіркою, яка привела мудреців до новонародженого Христа.

– ім'я прийшло до нас з латинської мови та означає "зірка". Воно може асоціюватися з Вифлеємською зіркою, яка привела мудреців до новонародженого Христа. Зоряна – українське ім'я давньослов'янського походження, що означає "зоряна" або "та, що сяє, як зірка".

