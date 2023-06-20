Як назвати дитину в 2023 році, щоб вона була щасливою

Серед усіх клопотів навколо малюка, вибір імені має велике значення. До цього питання слід поставитися уважно, бо від вибору імені залежить майбутнє дитини.

Психологи переконані, що ім'я людини впливає на її характер, темперамент і поведінку. 24 Канал підкаже, які імена для хлопчиків і дівчаток є популярними у 2023 році.

До теми З паризьким шиком: 8 жіночих і чоловічих імен, популярних у Франції

Популярні імена для дітей у 2023 році

Маргарита – з давньогрецької мови означає "перлина".

Інна – з давньонімецької "сильна вода", "буйний потік".

Микола – з грецької "улюбленець народу" або "переможець народів".

Василина – означає "цариця", "правителька".

Серафим – з давньоєврейського "вогняний".

Віта – на латині "життя".

Тимур – з тюркської "залізний", "стійкий".

Олександра – має грецьке коріння та означає "хоробра захисниця".

Віталій – римського походження, "життєздатний", "той, що дає життя".

Сергій – з латинської мови "високий", "знатний".