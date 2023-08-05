Ім'я є основним засобом ідентифікації в соціумі. Дитина використовує його, щоб представити себе та взаємодіяти з іншими людьми. Дізнаймося, які імена обирали своїм дітям у Черкасах.

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Імена для дітей у Черкасах

Узвичаєні імена, які ми всі добре знаємо – те, що обирали в Черкасах у першій половині 2023 року. Батьки вирішили зупинитись на традиційності.

Так, хлопчикам дісталися імена Матвій, Тимур, Назар, Макар, Артем, Богдан, Лев, Марк, Давид, Максим, Михайло, Дмитро, Роман, Олександр, Орест, Ярослав, Андрій і Владислав.

дісталися імена Матвій, Тимур, Назар, Макар, Артем, Богдан, Лев, Марк, Давид, Максим, Михайло, Дмитро, Роман, Олександр, Орест, Ярослав, Андрій і Владислав. Популярними йменнями для дівчаток стали Мія, Анна, Софія, Емілія, Еліна, Мілана, Вікторія, Єва, Соломія, Валерія, Кіра, Ніколь та Поліна.

Не обійшлося й без екзотики. Декотрі батьки дотримувалися креативності та незвичності у бажанні з самого початку підкреслити індивідуальність дитини.

Наприклад, новонароджених хлопчиків називали Теодор, Прохор, Лаврін, Марсель, Нізар, Роберт, Марко, Тихон, Герман, Тім, Стефан, Ярем, Ітан, Добриня, Маркус, Тадей, Йосип, Аарон, Ремус, Тарас і Василь.

називали Теодор, Прохор, Лаврін, Марсель, Нізар, Роберт, Марко, Тихон, Герман, Тім, Стефан, Ярем, Ітан, Добриня, Маркус, Тадей, Йосип, Аарон, Ремус, Тарас і Василь. А от для дівчаток були свої цікаві та особливі варіанти. Як-от: Зоя, Мартіна, Теона, Сарра, Міра, Дана, Амалія, Богдана, Тея, Емма.

Загалом за перших 6 місяців поточного року в Черкасах зареєстрували 856 дітей. Цікаво те, що хлопчиків народжувалось більше, ніж дівчат.