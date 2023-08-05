Имя является главным средством идентификации в социуме. Ребёнок использует его, чтобы представить себя и взаимодействовать с другими людьми. Узнаем, какие имена выбирали своим детям в Черкассах.
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Имена для детей в Черкассах
Обычные имена, которые мы все хорошо знаем, – то, что выбирали в Черкассах в первой половине 2023 года. Родители решили остановиться на традиционности.
- Да, мальчикам достались имена Матфей, Тимур, Назар, Макар, Артем, Богдан, Лев, Марк, Давид, Максим, Михаил, Дмитрий, Роман, Александр, Орест, Ярослав, Андрей и Владислав.
- Популярными именами для девочек стали Мия, Анна, София, Эмилия, Элина, Милана, Виктория, Ева, Соломия, Валерия, Кира, Николь и Полина.
Не обошлось и без экзотики. Некоторые родители придерживались креативности и необычности в желании с самого начала подчеркнуть индивидуальность ребенка.
- Например, новорожденных мальчиков называли Теодор, Прохор, Лаврин, Марсель, Низар, Роберт, Марко, Тихон, Герман, Тим, Стефан, Ярем, Итан, Добрыня, Маркус, Фаддей, Иосиф, Аарон, Ремус, Тарас и Василий.
- А вот для девочек были свои интересные и особенные варианты. А именно: Зоя, Мартина, Теона, Сарра, Мира, Дана, Амалия, Богдана, Тея, Эмма.
Всего за первые 6 месяцев текущего года в Черкассах зарегистрировали 856 детей. Интересно то, что мальчиков рождалось больше, чем девушек.