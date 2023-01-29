Щоб дихати було безпечно: як бюджетно та екологічно позбутися цвілі на стінах

Цвіль та грибок можуть утворитися на стінах вашого помешкання через багато факторів, та одне залишається незмінним – це явище може негативно вплинути на ваше здоров'я.

Забирати цвіль зі стін потрібно якнайшвидше – чим більше грибку буде на стінах, тим більші шанси у вас та вашої родини заробити проблеми з легенями, пише 24 Канал.

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Грибок може спровокувати хвороби, такі як бронхіт, кашель, туберкульоз та бронхіальну астму. Щоб не наражати себе на небезпеку та ще й не витрачати багато грошей, можна скористатися домашніми лайфхаками, які чудово впораються із цвіллю.

Оцет

Звичайний харчовий оцет може подолати забруднення цвілі – засіб може ліквідувати грибок за годину.

Для цього:

Нанесіть білий оцет на стіну з цвіллю за допомогою пульверизатора;

Залиште на 1 годину, щоб активні компоненти оцту спрацювали;

Після цього протріть місце забруднення ганчіркою, змоченою в чистій воді;

Дайте поверхні висохнути. За потреби повторіть процедуру;

Як почистити стіни від цвілі / Фото Unsplash

Екстракт цитрусових

Концентрат апельсинів, грейпфрутів, лимонів та інших цитрусових може знищити цвіль. Для того, щоб очистити стіни таким методом достатньо розмішати 10 крапель екстракту в склянці води та цим розчином обробити місце забруднення.

Після цього стіну треба почистити чистою тканинною ганчіркою.

Як почистити стіни від цвілі / Фото Unsplash

Сода

У поєднанні з оцтом сода творить справжні дива – цей продукт легко може очистити забруднення стін.

Для того, щоб скористатися таким методом, потрібно:

Змішати пів склянки води, 1 чайну ложку соди та 1 чайну ложку оцту;

Залити розчин у пульверизатор та нанести на цвіль;

Зачекати пів години та протерти місце утворення цвілі губкою, змоченою чистою водою.

Як почистити стіни від цвілі / Фото Unsplash