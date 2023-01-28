Надмірна сухість у квартирі може призвести до захворювань та погіршення загального самопочуття. Щоб позбутися небажаної сухості, треба застосувати кілька прийомів, пише 24 Канал.

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Домашні рослини

Ваші зелені вихованці можуть стати в пригоді, коли в квартирі занадто сухо.

Те, що рослини постійно утримують в собі та їхньому ґрунті вологу, позитивно впливає на екологію приміщень. Регулярно поливайте свої рослини, а вони покращуватимуть вологість в квартирі.

Це важливо! Рослини не варто ставити поблизу опалювальних приладів – батарей та обігрівачів. Агресивне нагрівання може швидко висушувати воду та випаровувати вологу з рослин – вони можуть загинути.

Як зволожити квартиру / Фото Unsplash

Зволожувач повітря

Найдорожчий, проте найдієвіший спосіб врегулювати вологість у приміщенні – зволожувач повітря.

Цей прилад можна купити у спеціалізованих та технічних магазинах – він допоможе не тільки зволожити приміщення, але і покращити здоров'я ваших легень.

Зволожувач повітря може регулювати ступінь вологості, тож ви зможете обрати режим, який зручний саме для вас.

Як зволожити квартиру / Фото Unsplash

Провітрювання квартири

Регулювання вологості можна контролювати, регулярно провітрюючи приміщення. Це допоможе тримати вологість схожою до вологості на вулиці.

Оптимальним варіантом буде провітрювання приміщення під час вологого прибирання. Провітрювати треба регулярно – 2 – 3 рази на день щонайменше на 5 хвилин.

Як зволожити квартиру / Фото Unsplash