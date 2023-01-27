За допомогою хімічних засобів можна досягнути ідеального блиску та чистоти вікон, проте вони є токсичними та дорогими, пише 24 Канал.

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Засіб, який може ліквідувати назавжди розводи на вікнах та склі, може бути у вашому холодильнику – звичайна горілка може повернути вашим вікнам початкову прозорість та свіжість.

Як помити вікна без розводів / Фото Unsplash

На відміну від різних хімічних засобів, горілка швидко вивітрюється – спиртовий запах не буде тривким, напрочуд від сильних засобів чи оцту – ще одного дієвого засобу для очищення.

Горілка чудово справляється з масними плямами – як-от від слідів від пальців на склі, а також виступає чудовим антисептичним засобом. Цей продукт може знищити бактерії та запобігти утворенню цвілі у щілинах вікон.

Як помити вікна таким способом

Щоб знежирити та очистити вікна без розводів, вам достатньо розприскати горілку на скло вікон з пульверизатора та натерти серветкою з мікрофібри чи паперовим рушником.

До речі! Щоб запах спирту вас так не турбував, можна додати до розпилювача з горілкою кілька крапель ефірної олії.

Як помити вікна без розводів / Фото Unsplash