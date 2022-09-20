24 канал з'ясував, як можна побороти утворення нальоту в душовій лійці та не викинути гроші на вітер. Позбутися забруднення можна не тільки спеціалізованими хімічними засобами, але і домашніми продуктами, які є на кухні та коштують копійки.

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Оцет

Оцет добре справляється з нальотом, тому його розчин можна застосувати для очищення душу.

Для цього:

  • Розмішайте 8 частин столового оцту та 2 частини води;
  • Змочіть у розчині ганчірку;
  • Покладіть ганчірку на лійку для душу та залиште на 10 – 15 хвилин;
  • Якщо ви хочете відмочити лійку, покладіть її в розчин та ненадовго залиште;
  • Промийте лійку водою та витріть.

Як почистити лійку від душа / Фото Unsplash

Сода

Харчова сода також може впоратися з вапняним нальотом та повернути душовій лійці бажану свіжість.

Щоби скористатися таким методом, достатньо просто натерти содою лійку для душу – скористайтеся для того достатньо жорсткою ганчіркою, проте слідкуйте, щоб вона не пошкодила глянцеву поверхню лійки.

Як почистити лійку від душа / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Кислота лимона виступає природним очисником нальоту, тож можна сміливо використовувати гранульований засіб чи лимонний сік.

  • Розведіть 50 – 100 грамів лимонної кислоти у 200 мілілітрах води;
  • Замочіть лійку у розчині на 20 – 30 хвилин;
  • Ретельно промийте лійку під проточною водою та впевніться, що на ній не залишилося лимонної кислоти.

Як почистити лійку від душа / Фото Unsplash