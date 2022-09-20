24 канал з'ясував, як можна побороти утворення нальоту в душовій лійці та не викинути гроші на вітер. Позбутися забруднення можна не тільки спеціалізованими хімічними засобами, але і домашніми продуктами, які є на кухні та коштують копійки.
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Оцет
Оцет добре справляється з нальотом, тому його розчин можна застосувати для очищення душу.
Для цього:
- Розмішайте 8 частин столового оцту та 2 частини води;
- Змочіть у розчині ганчірку;
- Покладіть ганчірку на лійку для душу та залиште на 10 – 15 хвилин;
- Якщо ви хочете відмочити лійку, покладіть її в розчин та ненадовго залиште;
- Промийте лійку водою та витріть.
Як почистити лійку від душа / Фото Unsplash
Сода
Харчова сода також може впоратися з вапняним нальотом та повернути душовій лійці бажану свіжість.
Щоби скористатися таким методом, достатньо просто натерти содою лійку для душу – скористайтеся для того достатньо жорсткою ганчіркою, проте слідкуйте, щоб вона не пошкодила глянцеву поверхню лійки.
Як почистити лійку від душа / Фото Unsplash
Лимонна кислота
Кислота лимона виступає природним очисником нальоту, тож можна сміливо використовувати гранульований засіб чи лимонний сік.
- Розведіть 50 – 100 грамів лимонної кислоти у 200 мілілітрах води;
- Замочіть лійку у розчині на 20 – 30 хвилин;
- Ретельно промийте лійку під проточною водою та впевніться, що на ній не залишилося лимонної кислоти.
Як почистити лійку від душа / Фото Unsplash