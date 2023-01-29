Забирати цвіль зі стін потрібно якнайшвидше – чим більше грибку буде на стінах, тим більші шанси у вас та вашої родини заробити проблеми з легенями, пише 24 Канал.
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Грибок може спровокувати хвороби, такі як бронхіт, кашель, туберкульоз та бронхіальну астму. Щоб не наражати себе на небезпеку та ще й не витрачати багато грошей, можна скористатися домашніми лайфхаками, які чудово впораються із цвіллю.
Оцет
Звичайний харчовий оцет може подолати забруднення цвілі – засіб може ліквідувати грибок за годину.
Для цього:
- Нанесіть білий оцет на стіну з цвіллю за допомогою пульверизатора;
- Залиште на 1 годину, щоб активні компоненти оцту спрацювали;
- Після цього протріть місце забруднення ганчіркою, змоченою в чистій воді;
- Дайте поверхні висохнути. За потреби повторіть процедуру;
Як почистити стіни від цвілі / Фото Unsplash
Екстракт цитрусових
Концентрат апельсинів, грейпфрутів, лимонів та інших цитрусових може знищити цвіль. Для того, щоб очистити стіни таким методом достатньо розмішати 10 крапель екстракту в склянці води та цим розчином обробити місце забруднення.
Після цього стіну треба почистити чистою тканинною ганчіркою.
Як почистити стіни від цвілі / Фото Unsplash
Сода
У поєднанні з оцтом сода творить справжні дива – цей продукт легко може очистити забруднення стін.
Для того, щоб скористатися таким методом, потрібно:
- Змішати пів склянки води, 1 чайну ложку соди та 1 чайну ложку оцту;
- Залити розчин у пульверизатор та нанести на цвіль;
- Зачекати пів години та протерти місце утворення цвілі губкою, змоченою чистою водою.
Як почистити стіни від цвілі / Фото Unsplash