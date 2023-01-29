Забирать плесень из стен нужно как можно быстрее – чем больше грибка будет на стенах, тем больше шансов у вас и вашей семьи заработать проблемы с легкими, пишет 24 Канал.

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Грибок может спровоцировать заболевания, такие как бронхит, кашель, туберкулез и бронхиальную астму. Чтобы не подвергать себя опасности и еще и не тратить много денег, можно воспользоваться домашними лайфхаками, которые прекрасно справятся с плесенью.

Уксус

Обычный пищевой уксус может преодолеть загрязнение плесени – средство может устранить грибок через час.

Для этого:

Нанесите уксус на стену с плесенью с помощью пульверизатора;

Оставьте на 1 час, чтобы активные компоненты уксуса сработали;

После этого протрите место загрязнения тряпкой, смоченной в чистой воде;

Дайте поверхности высохнуть. При необходимости повторите процедуру;

Как почистить стены от плесени / Фото Unsplash

Экстракт цитрусовых

Концентрат апельсинов, грейпфрутов, лимонов и других цитрусовых может уничтожить плесень. Для того чтобы очистить стены таким методом достаточно размешать 10 капель экстракта в стакане воды и этим раствором обработать место загрязнения.

После этого стену нужно почистить чистой тканевой тряпкой.

Как почистить стены от плесени / Фото Unsplash

Сода

В сочетании с уксусом сода творит настоящие чудеса – этот продукт легко может очистить загрязнение стен.

Для того чтобы воспользоваться таким методом, нужно:

Смешать пол стакана воды, 1 чайную ложку соды и 1 чайную ложку уксуса;

Залить раствор в пульверизатор и нанести на плесень;

Подождать полчаса и протереть место плесени губкой, смоченной чистой водой.

Как почистить стены от плесени / Фото Unsplash