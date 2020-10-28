У мережі презентували новий захопливий трейлер до серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія". Чого чекати від стрічки, яка вийде на екрани до кінця 2020 року – дізнавайтесь у матеріалі.

Сюжет серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія"

Історія завжди дає для режисерів чимало ідей для кінопроєктів. Так, Запорізька Січ та спогади про козаків надихнули авторів серіалу "Абсолютно брехлива історія" на зйомки, передає 24 канал.

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Всі події розгортаються в Україні у XVI столітті. Звичайний сільський парубок наважується на відчайдушний злочин: він обкрадає московського царя. І на це в Івана є кілка причин, головна з яких – прагнення викупити маму з турецького полону. Та українець і гадки не мав, що серед награбованого опиниться магічна сережка царя, яка дає непереможність московській владі. Розлючений чоловік відправляє на пошуки злодія свого найкращого найманця Федора, який починає полювання на Івана.

Через серію захопливих пригод магічна сережка потрапляє на Запорізьку Січ. Відтак у козаків є не тільки цінний артефакт, але й завдання повернути маму Івана та не попастись у полон до ворога.

Серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія": дивіться відео трейлеру

Акторський склад

Екранізувати непересічну історію про козаків взявся талановитий режисер Олександр Березань, найбільш відомий за стрічками "Шляхетні волоцюги" і "Давай танцюй". До знімальної команди він запросив чимало знаменитих акторів. Зокрема, у "Абсолютно брехливій історії" глядачі зможуть побачити:

Юрій Дяк – Іван

Андрій Ісаєнко – Назар

Міла Сивацька – Мар'яна

Михайло Гаврилов – Федір

Остап Ступка – Кошовий отаман

Михайло Кукуюк – Петро

Лариса Руснак – Оксана

Ігор Портянко – Мелетій

Олександр Піскунов – Ігор

Георгій Делієв – Цар

Олександр Мельник – Характерник

Дмитро Вівчарюк – Козак Царко

Євген Олійник – Козак Красуля

Прем'єра серіалу відбудеться на телеканалі ICTV. Наразі точної дати виходу серіалу не називають, зазначаючи, що стрічка складатиметься з 12 епізодів.