14 жовтня в Україні відзначають одразу три важливі дати – Покрови Пресвятої Богородиці, День захисника України та День Українського козацтва. З цієї нагоди журналісти 24 каналу пропонують переглянути нові фільми про героїчні подвиги наших воїнів.

До добірки увійшли стрічки, відзняті за останні 5 років. Серед пропонованих фільмів – знамениті кіноновинки про війну на Донбасі, українські проєкти, які показують воїнів УПА та козацтва. Як передає 24 канал, чимало з них покажуть на вітчизняних телеканалах у День захисника України, інші ж доступні для легального перегляду в онлайн-кінотеатрах.

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Фільми про війну на Донбасі

"Черкаси"

Рік виходу – 2020

Режисер – Тимур Ященко

У 2014 році, коли Крим захопили "зелені чоловічки", корабель "Черкаси дислокувався у порту озера Донузлав. Один за одним судна українського флоту здавались озброєним російським військам, розуміючи, що сили нерівні. І тільки командування "Черкас" та його екіпаж приймають рішення протистояти окупантам.

Дивіться трейлер до фільму "Черкаси": відео

"Іловайськ 2014: Батальйон Донбас"

Рік виходу – 2019

Режисер – Іван Тимченко

У центрі подій – історія командира штурмової групи батальйону "Донбас" під позивним "Бішут". В час Іловайського котла йому дивом вдається виджити в окупованому місті. Та дізнавшись, що "Бішут" живий, російський офіцер Рунков влаштовує на нього справжнє полювання, щоб помститись. У ході подій стає незрозуміло, хто з цих двох кардинально різних персонажів насправді перебуває в пастці.

Дивіться трейлер до фільму "Іловайськ 2014: Батальйон Донбас": відео

"Міф"

Рік виходу – 2018

Режисер – Леонід Кантер, Іван Ясній

"Міф" – це документальний фільм, який допоможе глядачам більше дізнатись про знаменитого Василя Сліпака. Упродовж 19 років львів'янин успішно будував кар'єру, виступаючи на сценах світових оперних театрів. Коли ж російські війська зайшли на територію України, Василь Сліпак повернуся додому та став добровольцем. Яким був артист та Герой України, режисери розповіли завдяки спогадам його рідних, друзів та побратимів.

Дивіться трейлер до фільму "Міф": відео

"Позивний "Бандерас"

Рік виходу – 2018

Режисер – Заза Буадзе

Стрічка розповідає про події осені 2014 року, коли капітан Антон Саєнко з позивним "Бандерас" очолив групу контррозвідників на Донбасі. Військового досвіду йому не бракує, а тому він вміло виставляє завдання та керує бійцями.

Нова місія українців – знешкодити російського підривника Ходока, який неодноразово влаштовував диверсії. Та завдання ускладнюється тим, що діяти розвідникам доведеться у рідному селі командира "Бандераса", де його вважають зрадником, а до українських військових ставляться як до ворожої сили.

Дивіться трейлер до фільму "Позивний "Бандерас": відео

"Кіборги"

Рік виходу – 2017

Режисер – Ахтем Сеітаблаєв

У 2014 році найзапеклішою точкою протистояння став Донецький аеропорт. Російські війська хотіли захопити летовище, щоб здобути стратегічну точку для базування та перекидання військ. Однак озброєні окупанти не підозрювали, що зіткнуться з українськими добровольцями, воїнами, які, не маючи такого військового оснащення чи досвіду, зможуть тримати оборону довгі місяці.

Дивіться трейлер до фільму "Кіборги": відео

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Фільми про воїнів, які боролись з радянською владою

"Чорний ворон"

Рік виходу – 2019

Режисер – Тарас Ткаченко

У 1922 році офіцер УНР Іван та його вагітна дружина переїжджають до невеличкого села, де зростав головний герой. Вже на вокзалі чоловік розуміє, що спокійні будні залишились позаду, адже на пероні вишикувалися новоприбулі полки ДПУ – підрозділу НКВС. І "Чорний ворон" стає на захист свого краю, не маючи наміру терпіти знущання з власної сім'ї та односельчан. Такі бійці як він з легкістю порушують всі плани Москви.

Стрічка отримала як схвальні, так і негативні відгуки глядачів. Деякі кіномани стверджували, що автори фільму досить м'яко описали події того часу. Водночас "Чорний ворон" яскраво показує, як одна людина може повпливати на історію всієї держави.

Дивіться трейлер до фільму "Чорний ворон": відео

"Крути 1918"

Рік виходу – 2018

Режисер – Олексій Шапарєв

Взимку 1918 року більшовики стрімко наближались до Києва. Їхнє завдання – встановити більшовицьку владу та знищити всіх, хто стане їм на заваді. Уряд УНР намагається захиститись від ворога, відсилаючи на бойове завдання військових, студентів та юнкерів. 400 молодих бійців, серед яких – двоє братів Андрій та Олекса – вступають у нерівний бій з добре озброєним військом.

Дивіться трейлер до фільму "Крути 1918": відео

"Червоний"

Рік виходу – 2017

Режисер – Заза Буадзе

Фільм розповідає про воїна УПА Данила Червоного, який потрапляє до в'язниці. Там начальник табору майор Абрамов знищує всіх "бандерівців" та пильно стежить за україномовними бранцями. Але навіть за ґратами воїн здатен перевернути звичну систему: Данило Червоний очолює бунт в ГУЛАГу, який перетворюється на запекле протистояння. І хоч у чоловіків мало шансів на перемогу, вони не мають наміру здаватись перед ворогом.

Дивіться трейлер до фільму "Червоний": відео

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Фільми про козацтво

"Фортеця Хаджибей"

Рік виходу – 2020

Режисер – Костянтин Коновалов

Стрічка вийде на екран з 15 жовтня, тому кіноманам варто звернути увагу на цей пригодницький фільм.

За сюжетом, козаки підтримали Османську імперію у війні з росіянами. Маючи важливу стратегічну інформацію, вони відправляють воїна Андрія, аби той передав лист султану. Однак хлопець запізнився: фортецю Хаджибей вже захопили, а її коменданта Ахмета-пашу взяли у полон. Відтак козаку Андрію нічого не залишається, як вступити у нерівний бій з росіянами. І в цьому йому допоможе прекрасна донька Ахмета-паші Фатіма та грузинський мандрівник Йорам.

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"Гетьман"

Рік виходу – 2015

Режисер – Валерій Ямбурський

Фільм розкаже глядачам про легендарного Богдана Хмельницього. Саме він вплинув на хід історії та став одним з гетьманів України. У стрічці протистояння козацтва з польською шляхтою розвивається на фоні історії кохання головного героя та його другої дружини – полячки Гелени.

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