14 октября в Украине отмечают сразу три важные даты – Покрова Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества. По этому случаю журналисты 24 канала предлагают посмотреть новые фильмы о героических подвигах наших воинов.

В подборку вошли ленты, отснятые за последние 5 лет. Среди предлагаемых фильмов – знаменитые киноновинки о войне на Донбассе, украинские проекты, которые показывают воинов УПА и казачества. Как передает 24 канал, Многие из них покажут на отечественных телеканалах в День защитника Украины, другие же доступны для легального просмотра в онлайн-кинотеатрах.

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Фильмы о войне на Донбассе

"Черкассы"

Год выхода – 2020

Режиссер – Тимур Ященко

В 2014 году, когда Крым захватили "зеленые человечки", корабль "Черкассы дислоцировался в порту озера Донузлав. Один за другим суда украинского флота оказались вооруженным российским войскам, понимая, что силы неравны. И только командование "Черкасс" и его экипаж принимают решение противостоять оккупантам.

Смотрите трейлер к фильму "Черкассы": видео

"Иловайск 2014: Батальон Донбасс"

Год выхода – 2019

Режиссер – Иван Тимченко

В центре событий – история командира штурмовой группы батальона "Донбасс" под позывным "Бишут". Во время Иловайского котла ему чудом удается выжить в оккупированном городе. Но узнав, что "Бишут" жив, российский офицер Рунков устраивает на него настоящую охоту, чтобы отомстить. В ходе событий становится непонятно, кто из этих двух кардинально разных персонажей на самом деле находится в ловушке.

Смотрите трейлер к фильму "Иловайск 2014: батальон Донбасс": видео

"Миф"

Год выхода – 2018

Режиссер – Леонид Кантер, Иван Ясний

"Миф" – это документальный фильм, который поможет зрителям больше узнать о знаменитом Василие Слипаке. На протяжении 19 лет львовянин успешно строил карьеру, выступая на сценах мировых оперных театров. Когда же российские войска зашли на территорию Украины, Василий Слипак вернулся домой и стал добровольцем. Каким был артист и Герой Украины, режиссеры рассказали благодаря воспоминаниям его родных, друзей и собратьев.

Смотрите трейлер к фильму "Миф": видео

"Позывной "Бандерас"

Год выхода – 2018

Режиссер – Заза Буадзе

Лента рассказывает о событиях осени 2014 года, когда капитан Антон Саенко с позывным "Бандерас" возглавил группу контрразведчиков на Донбассе. Военного опыта ему хватает, а потому он умело выставляет задачи и руководит бойцами.

Новая миссия украинцев – обезвредить российского подрывника Ходока, который неоднократно устраивал диверсии. И задача усложняется тем, что действовать разведчикам придется в родном селе командира "Бандераса", где его считают предателем, а к украинским военным относятся как к враждебной силе.

Смотрите трейлер к фильму "Позывной "Бандерас": видео

"Киборги"

Год выхода – 2017

Режиссер – Ахтем Сеитаблаев

В 2014 году самой ожесточенной точкой противостояния стал Донецкий аэропорт. Российские войска хотели захватить аэродром, чтобы одержать стратегическую точку для базирования и переброски войск. Однако вооруженные оккупанты не подозревали, что столкнутся с украинскими добровольцами, воинами, которые, не имея такого военного оснащения или опыта, смогут держать оборону долгие месяцы.

Смотрите трейлер к фильму "Киборги": видео

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Фильмы о воинах, которые боролись с советской властью

"Черный ворон"

Год выхода – 2019

Режиссер – Тарас Ткаченко

В 1922 году офицер УНР Иван и его беременная жена переезжают в небольшое село, где рос главный герой. Уже на вокзале мужчина понимает, что спокойные будни остались позади, ведь на перроне выстроились вновь прибывшие полки ГПУ – подразделения НКВД. И "Черный ворон" становится на защиту своего края, не имея намерения терпеть издевательства собственной семьи и односельчан. Такие бойцы как он с легкостью нарушают все планы Москвы.

Лента получила как положительные, так и отрицательные отзывы зрителей. Некоторые киноманы утверждали, что авторы фильма довольно мягко описали события того времени. В то же время "Черный ворон" ярко показывает, как один человек может повлиять на историю всего государства.

Смотрите трейлер к фильму "Черный ворон": видео

"Круты 1918"

Год выхода – 2018

Режиссер – Алексей Шапарев

Зимой 1918 года большевики стремительно приближались к Киеву. Их задача – установить большевистскую власть и уничтожить всех, кто станет им на пути. Правительство УНР пытается защититься от врага, отсылая на боевое задание военных, студентов и юнкеров. 400 молодых бойцов, среди которых – двое братьев Андрей и Олекса – вступают в неравный бой с хорошо вооруженным войском.

Смотрите трейлер к фильму "Круты 1918": видео

"Красный"

Год выхода – 2017

Режиссер – Заза Буадзе

Фильм рассказывает о воине УПА Данииле Красном, который попадает в тюрьму. Там начальник лагеря майор Абрамов уничтожает всех "бандеровцев" и пристально следит за украиноязычными пленниками. Но даже за решеткой воин способен перевернуть привычную систему: Даниил Красный возглавляет бунт в ГУЛАГе, который превращается в ожесточенное противостояние. И хотя у мужчин мало шансов на победу, они не намерены сдаваться перед врагом.

Смотрите трейлер к фильму "Красный": видео

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Фильмы о казачестве

"Крепость Хаджибей"

Год выхода – 2020

Режиссер – Константин Коновалов

Лента выйдет на экран с 15 октября, поэтому киноманам стоит обратить внимание на этот приключенческий фильм.

По сюжету, казаки поддержали Османскую империю в войне с россиянами. Имея важную стратегическую информацию, они отправляют воина Андрея, чтобы тот передал письмо султану. Однако парень опоздал: крепость Хаджибей уже захватили, а ее коменданта Ахмета-пашу взяли в плен. Поэтому казаку Андрею ничего не остается, как вступить в неравный бой с россиянами. И в этом ему поможет прекрасная дочь Ахмета-паши Фатима и грузинский путешественник Йорам.

Смотрите трейлер к фильму "Крепость Хаджибей": видео

"Гетьман"

Год выхода – 2015

Режиссер – Валерий Ямбурский

Фильм расскажет зрителям о легендарном Богдане Хмельницом. Именно он повлиял на ход истории и стал одним из гетманов Украины. В ленте противостояние казачества с польской шляхтой развивается на фоне истории любви главного героя и его второй жены – полячки Гелены.

Смотрите трейлер к фильму "Гетьман": видео