В сети презентовали новый увлекательный трейлер к сериалу "Казаки. Абсолютно лживая история". Чего ждать от ленты, которая выйдет на экраны до конца 2020 года – узнавайте в материале.

Сюжет сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"

История всегда дает для режиссеров немало идей для кинопроектов. Так, Запорожская Сечь и воспоминания о казаках вдохновили авторов сериала "Абсолютно лживая история" на съемки, передает 24 канал.

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Все события разворачиваются в Украине в XVI веке. Обычный сельский парень решается на отчаянное преступление: он обворовывает московского царя. И на это у Ивана есть несколько причин, главная из которых – стремление выкупить маму из турецкого плена. Но украинец понятия не имел, что среди награбленного окажется магическая серьга царя, дающая непобедимость московским властям. Разъяренный мужчина отправляет на поиски вора своего лучшего наемника Федора, который начинает охоту на Ивана.

После серии увлекательных приключений магическая серьга попадает на Запорожскую Сечь. Поэтому у казаков есть не только ценный артефакт, но и задача вернуть маму Ивана и не попасть в плен к врагу.

Сериал "Казаки. Абсолютно лживая история": смотрите видео трейлера

Актерский состав

Экранизировать неординарную историю о казаках взялся талантливый режиссер Александр Березань, наиболее известный по лентам "Благородные бродяги" и "Давай танцуй". В съемочную команду он пригласил немало знаменитых актеров. В частности, в "Абсолютно лживой истории" зрители смогут увидеть:

Юрий Дьяк – Иван

Андрей Исаенко – Назар

Мила Сивацкая – Марьяна

Михаил Гаврилов – Федор

Остап Ступка – кошевой атаман

Михаил Кукуюк – Петр

Лариса Руснак – Оксана

Игорь Портянко – Мелетий

Александр Пискунов – Игорь

Георгий Делиев – Царь

Александр Мельник – Характерник

Дмитрий Вивчарюк – Казак Царко

Евгений Олейник – Казак Красуля

Премьера сериала состоится на телеканале ICTV. Пока точной даты выхода сериала не называют, отмечая, что лента будет состоять из 12 эпизодов.