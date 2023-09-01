Це працює: як легко очистити батареї опалення, щоб не дихати пилом

Батареї є практично у кожному домі. Їх функція – обігрів приміщення. Це дуже зручно та ефективно, але їх важко чистити від бруду.

На батареях зосереджується велика кількість пилу, особливо всередині, адже почистити їх там дуже важко. Проте це треба зробити, бо це забруднює повітря. 24 Канал підкаже, як і чим почистити батареї.

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Як і чим почистити батареї: дієві методи

Цей спосіб працює, але перед початком треба постелити під батарею газети або ганчірки, тканину, попередньо зволоживши. Це необхідно, щоб весь бруд і пил опинявся саме на покритті та не засмічував кімнату. Тоді вмикаємо фен та скеровуємо струмінь повітря всередину батареї. Все зайве має відлетіти.



Фен / Фото "Фокстрот"

Знадобиться звичайний порохотяг, який є вдома у кожного. Він допоможе у цій ситуації. Візьміть вузьку насадку порохотяга та продуйте ним між секціями батареї, попередньо поставивши знизу якусь тканину. Неочікувано може посипатися чимало сміття, про яке ви й не здогадувались.



Порохотяг / Фото Vencon

Якщо у вас стоїть чавунна батарея – є теж один практичний спосіб. Наберіть у відро трохи води та додайте мийний засіб, змочіть у ньому йоржик. Цим йоржиком намагайтеся прочистити ділянки між секціями. Тоді протріть все вологою ганчіркою, а потім – насухо, аби вона не почала ржавіти.



Йоржик / Фото Chistoff

Як не дивно, але можна почистити батарею за допомогою пензликів. Ними можна дістати у важкодоступні місця та дістати звідти бруд. Можна ще їх подовжити палицею та перемотати ізоляційною стрічкою.



Пензлики / Фото Akvilon

Цей метод – доволі простий. Треба поставити під батарею якісь посудини, наприклад, миски чи тазики. Після цього закип'ятити воду та потрохи виливати зверху на батарею та обов'язково по боках. Вода з брудом стече у місткості й таким чином ви освіжите батареї.