На батареях зосереджується велика кількість пилу, особливо всередині, адже почистити їх там дуже важко. Проте це треба зробити, бо це забруднює повітря. 24 Канал підкаже, як і чим почистити батареї.

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Як і чим почистити батареї: дієві методи

Цей спосіб працює, але перед початком треба постелити під батарею газети або ганчірки, тканину, попередньо зволоживши. Це необхідно, щоб весь бруд і пил опинявся саме на покритті та не засмічував кімнату. Тоді вмикаємо фен та скеровуємо струмінь повітря всередину батареї. Все зайве має відлетіти.



Фен / Фото "Фокстрот"

Знадобиться звичайний порохотяг, який є вдома у кожного. Він допоможе у цій ситуації. Візьміть вузьку насадку порохотяга та продуйте ним між секціями батареї, попередньо поставивши знизу якусь тканину. Неочікувано може посипатися чимало сміття, про яке ви й не здогадувались.



Порохотяг / Фото Vencon

Якщо у вас стоїть чавунна батарея – є теж один практичний спосіб. Наберіть у відро трохи води та додайте мийний засіб, змочіть у ньому йоржик. Цим йоржиком намагайтеся прочистити ділянки між секціями. Тоді протріть все вологою ганчіркою, а потім – насухо, аби вона не почала ржавіти.



Йоржик / Фото Chistoff

Як не дивно, але можна почистити батарею за допомогою пензликів. Ними можна дістати у важкодоступні місця та дістати звідти бруд. Можна ще їх подовжити палицею та перемотати ізоляційною стрічкою.



Пензлики / Фото Akvilon

Цей метод – доволі простий. Треба поставити під батарею якісь посудини, наприклад, миски чи тазики. Після цього закип'ятити воду та потрохи виливати зверху на батарею та обов'язково по боках. Вода з брудом стече у місткості й таким чином ви освіжите батареї.