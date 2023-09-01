На батареях сосредотачивается огромное количество пыли, в особенности внутри, ведь почистить их там очень тяжело. Однако это нужно сделать, потому что это загрязняет воздух. 24 Канал подскажет, как и чем почистить батареи.

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Как и чем почистить батареи: действенные методы

Этот способ работает, но перед началом нужно постелить под батарею газеты или тряпки, ткань, предварительно увлажнив. Это необходимо, чтобы вся грязь и пыль оказывались именно на покрытии и не засоряли комнату. Тогда включаем фен и направляем струю воздуха внутрь батареи. Все лишнее должно улететь.



Фен / Фото "Фокстрот"

Пригодится обычный пылесос, который есть дома у каждого. Он поможет в этой ситуации. Возьмите узкую насадку пылесоса и продувайте им между секциями батареи, предварительно поставив снизу какую-нибудь ткань. Неожиданно может посыпаться немало мусора, о котором вы и не догадывались.



Пылесос / Фото Vencon

Если у вас стоит чугунная батарея – тоже один практичный способ. Наберите в ведро немного воды и добавьте моющее средство, смочите в нем ершик. Этим ершиком старайтесь прочистить участки между секциями. Тогда протрите все влажной тряпкой, а потом насухо, чтобы она не начала ржаветь.



Ершик / Фото Chistoff

Как ни странно, но можно почистить батарею с помощью кисточек. Ими можно получить в труднодоступные места и получить оттуда грязь. Можно их удлинить палкой и перемотать изоляционной лентой.



Кисточки / Фото Akvilon

Этот метод довольно простой. Надо поставить под батарею какие-нибудь сосуды, например, миски или тазики. После этого вскипятить воду и понемногу выливать сверху на батарею и обязательно по бокам. Вода с грязью стечет в емкости и таким образом вы освежите батареи.