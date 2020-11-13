Український дизайнер Андре Тан вкотре поділився з шанувальницями корисними порадами. Цього разу він розповів, що таке капсульний гардероб та як він допомагає купувати одяг рідко і носити його досить довго.

Андре Тан опублікував допис на особистій сторінці в інстаграмі. Модельєр розповів, що таке капсула в гардеробі, для чого вона потрібна та кому підійде.

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Фешн-поради від Андре Тана

Спершу, Андре Тан розповів, що капсула – це речі, які поєднані одним стилем або приводом. Наприклад, можна підготувати капсулу для поїздки – декілька літніх речей, включаючи взуття, яке підійде до кожного образу.

Капсульний гардероб може вберегти людей від спонтанних покупок. Оскільки зараз активно пропагандується відповідальне споживання, то це також може скоротити кількість виробництва одягу.

Кому підійде капсульний гардероб?

Андре Тан зазначив, якщо ви постійно одягаєтеся в один і той самий одяг, то ви вже практикуєте капсульний гардероб. Загалом, він підійде всім, хто хоче зекономити свій час і гроші.

З чого почати?

Найголовніше – потрібно викинути (подарувати, продати, утилізувати) з шафи речі, які роками лежать на полицях. Для цього потрібно розкласти весь одяг на вішаки. Якщо ви одягаєте річ хоч раз, то перевертаєте вішалку на інший бік. Таким чином, до кінця місяця ви об'єктивно оціните стан свого гардеробу.

Правильна послідовність покупок

Сукні. Спідниці та штани. Топи. Светри. Верхній одяг.

Взуття та аксесуари купують окремо вже після того, як готові основні капсули.

Чого в капсулі має бути більше?

Верхів має бути більше, ніж низів: до одного низу має підходити мінімум 3 верха. Таким чином, з одними штанами можна придумати багато цікавих та різноманітних образів.

Як правильно поєднувати кольори в капсулі?

В одній капсулі має бути не більше трьох акцентних кольорів. Також варто додати базові монохромні.

Капсула: вигідно чи дорого?

Капсульний гардероб без заперечень вигідний. Ви не просто витрачаєте гроші на 10 речей, а купуєте від 30 різних образів, адже одяг можна по-різному компонувати. Та для того, щоб придбати капсульний гардероб, обов'язково має бути базовий.