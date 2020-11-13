Украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонницами полезными советами. На этот раз он рассказал, что такое капсульный гардероб и как он помогает покупать одежду редко и носить его достаточно долго.

Андре Тан опубликовал пост на личной странице в инстаграм. Модельер рассказал, что такое капсула в гардеробе, для чего она нужна и кому подойдет.

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Фэшн-советы от Андре Тана

Сначала, Андре Тан рассказал, что капсула – это вещи, которые объединены одним стилем или поводом. Например, можно подготовить капсулу для поездки – несколько летних вещей, включая обувь, которая подойдет к каждому образу.

Капсульный гардероб может уберечь людей от спонтанных покупок. Поскольку сейчас активно пропагандируется ответственное потребление, то это также может сократить количество производства одежды.

Кому подойдет капсульный гардероб?

Андре Тан отметил, что если вы постоянно одеваетесь в одну и ту же одежду, то вы уже практикуете капсульный гардероб. В общем, он подойдет всем, кто хочет сэкономить свое время и деньги.

С чего начать?

Самое главное – нужно выбросить (подарить, продать, утилизировать) из шкафа вещи, которые годами лежат на полках. Для этого нужно разложить всю одежду на вешалки. Если вы одеваете вещь хоть раз, то переворачиваете вешалку на другую сторону. Таким образом, к концу месяца вы объективно оцените состояние своего гардероба.

Правильная последовательность покупок

Платья. Юбки и брюки. Топы. Свитера. Верхняя одежда.

Обувь и аксессуары покупают отдельно уже после того, как готовы основные капсулы.

Чего в капсуле должно быть больше?

Верхов должно быть больше, чем низов: к одному низу должно подходить минимум 3 верха. Таким образом, с одними брюками можно придумать много интересных и разнообразных образов.

Как правильно сочетать цвета в капсуле?

В одной капсуле должно быть не более трех акцентных цветов. Также стоит добавить базовые монохромные.

Капсула: выгодно или дорого?

Капсульный гардероб без возражений выгоден. Вы не просто тратите деньги на 10 вещей, а покупаете от 30 различных образов, ведь одежду можно по-разному компоновать. И для того, чтобы приобрести капсульный гардероб, обязательно должен быть базовый.