Свідоме енергокористування: як правильно користуватися генератором

29 листопада 2022 , 16:21
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Багато українців через постійну відсутність світла купляють генератори для квартир і будинків. Та щоб правильно і безпечно їх використовувати, треба знати кілька простих правил.

Генератор – доволі потужна, та не завжди надійна конструкція, яка має працювати під наглядом та не створювати пожежної небезпеки для вас і ваших рідних, пише 24 канал.

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Нехлюйське поводження з генераторами може не тільки спричинити неприємні інциденти, але і серйозно загрожувати вашому здоров'ю та життю. 

Як правильно поводитися з генератором

Правильне використання генератора не тільки забезпечить вам світло, але і знизить ризики пожежі та отруєння чадним газом. 

Не ставити генератор у приміщеннях 

Генератор енергії – не той прилад, який можна поставити у кімнаті чи в коридорі. Генератор, використовуючи паливо, виділяє чадний газ, небезпечний для людей. 

Тому генератори треба завжди ставити на відкритому повітрі, щоб небезпечні речовини встигали вивітрюватися. 

Як правильно користуватися генератором / Фото iStock

Ставте генератор подалі від стін 

Продукуючи енергію, генератори часто дуже сильно нагріваються – висока температура може стати причиною загоряння та повноцінної пожежі. 

Генератор має бути встановлений щонайменше в 6 метрах від найближчої поверхні: стіни, вікна, тераси тощо. 

Заправляйте генератор не вдома 

Паливо для генераторів не тільки має різкий запах, але може стати причиною отруєння. Не варто заправляти генератор у закритому приміщенні, як от в кімнаті чи  в закритому гаражі. 

Заправляйте прилад на свіжому повітрі та тримайте паливо для генератора якомога далі від пристрою – висока температура генератора може спричинити пожежу. 

Як правильно користуватися генератором / Фото iStock

Автор: Ярослава Прадід