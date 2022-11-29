Генератор – доволі потужна, та не завжди надійна конструкція, яка має працювати під наглядом та не створювати пожежної небезпеки для вас і ваших рідних, пише 24 канал.
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Нехлюйське поводження з генераторами може не тільки спричинити неприємні інциденти, але і серйозно загрожувати вашому здоров'ю та життю.
Як правильно поводитися з генератором
Правильне використання генератора не тільки забезпечить вам світло, але і знизить ризики пожежі та отруєння чадним газом.
Не ставити генератор у приміщеннях
Генератор енергії – не той прилад, який можна поставити у кімнаті чи в коридорі. Генератор, використовуючи паливо, виділяє чадний газ, небезпечний для людей.
Тому генератори треба завжди ставити на відкритому повітрі, щоб небезпечні речовини встигали вивітрюватися.
Як правильно користуватися генератором / Фото iStock
Ставте генератор подалі від стін
Продукуючи енергію, генератори часто дуже сильно нагріваються – висока температура може стати причиною загоряння та повноцінної пожежі.
Генератор має бути встановлений щонайменше в 6 метрах від найближчої поверхні: стіни, вікна, тераси тощо.
Заправляйте генератор не вдома
Паливо для генераторів не тільки має різкий запах, але може стати причиною отруєння. Не варто заправляти генератор у закритому приміщенні, як от в кімнаті чи в закритому гаражі.
Заправляйте прилад на свіжому повітрі та тримайте паливо для генератора якомога далі від пристрою – висока температура генератора може спричинити пожежу.
Як правильно користуватися генератором / Фото iStock