Генератор – доволі потужна, та не завжди надійна конструкція, яка має працювати під наглядом та не створювати пожежної небезпеки для вас і ваших рідних, пише 24 канал.

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Нехлюйське поводження з генераторами може не тільки спричинити неприємні інциденти, але і серйозно загрожувати вашому здоров'ю та життю.

Як правильно поводитися з генератором

Правильне використання генератора не тільки забезпечить вам світло, але і знизить ризики пожежі та отруєння чадним газом.

Не ставити генератор у приміщеннях

Генератор енергії – не той прилад, який можна поставити у кімнаті чи в коридорі. Генератор, використовуючи паливо, виділяє чадний газ, небезпечний для людей.

Тому генератори треба завжди ставити на відкритому повітрі, щоб небезпечні речовини встигали вивітрюватися.

Як правильно користуватися генератором / Фото iStock

Ставте генератор подалі від стін

Продукуючи енергію, генератори часто дуже сильно нагріваються – висока температура може стати причиною загоряння та повноцінної пожежі.

Генератор має бути встановлений щонайменше в 6 метрах від найближчої поверхні: стіни, вікна, тераси тощо.

Заправляйте генератор не вдома

Паливо для генераторів не тільки має різкий запах, але може стати причиною отруєння. Не варто заправляти генератор у закритому приміщенні, як от в кімнаті чи в закритому гаражі.

Заправляйте прилад на свіжому повітрі та тримайте паливо для генератора якомога далі від пристрою – висока температура генератора може спричинити пожежу.

Як правильно користуватися генератором / Фото iStock