Генератор – достаточно мощная и не всегда надежная конструкция, которая должна работать под наблюдением и не создавать пожарной опасности для вас и ваших родных, пишет 24 канал.

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Невнимательное обращение с генераторами может не только вызвать неприятные инциденты, но и серьезно угрожать вашему здоровью и жизни.

Как правильно обращаться с генератором

Правильное использование генератора не только обеспечит вам свет, но и снизит риски пожара и отравления угарным газом.

Не ставить генератор в помещениях

Генератор энергии – это не тот прибор, который можно поставить в комнате или в коридоре. Генератор, используя топливо, выделяет угарный газ, опасный для людей.

Поэтому генераторы нужно всегда ставить на открытом воздухе, чтобы опасные вещества успевали выветриваться.

Как правильно пользоваться генератором / Фото iStock

Ставьте генератор подальше от стен

Продуцируя энергию, генераторы часто очень сильно нагреваются – высокая температура может стать причиной возгорания и полноценного пожара.

Генератор должен быть установлен не менее чем в 6 метрах от ближайшей поверхности: стены, окна, террасы и т.д.

Заправляйте генератор вне дома

Топливо для генераторов не только имеет резкий запах, но может стать причиной отравления. Не стоит заправлять генератор в закрытом помещении, например в комнате или в закрытом гараже.

Заправляйте прибор на свежем воздухе и держите топливо для генератора как можно дальше от устройства – высокая температура генератора может привести к возгоранию.

Как правильно пользоваться генератором / Фото iStock