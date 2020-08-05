Співачка Олександра Заріцька, яка є солісткою у популярному гурті KAZKA, поділилась фото з оновленим іміджем. Артистка стала білявкою і тепер дуже нагадує Адель.

Нове фото Олександри Заріцької

Солістка гурту KAZKA ніколи не приховувала, що готова експериментувати з образами. Олександра Заріцька не боїться виходити із зони комфорту та дивувати своїх прихильників новими знімками та вбраннями. Та цього разу фото в інстаграмі наробило чималого галасу.

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Перед фанатами Олександра Заріцька постала з коротким світлим волоссям. Знімок співачка зробила чорно-білим, а прихильники зірки побачили її неймовірну схожість з Адель.

Олександра Заріцька і Адель / Фото Instagram / @kazka.band / @adele

Чи наважилась солістка гурту KAZKA змінити імідж, чи це всього лише перука – наразі невідомо. А от знімок опублікували не випадково. 3 серпня Олександра Заріцька відсвяткувала 28-ий день народження. Тому нове фото колеги іменинниці використали для вітального допису.

"Святкуємо день народження нашої казкової Саші. Від нас хочемо побажати барвистих емоцій та щастя, щоб мрії здійснювались, а в серці панувала любов. Наснаги та сил написати "свою книгу" – яскраву, повну вражень, любові, щастя та розуміння. З днем народження!" – написали у мережі.

Яким був імідж Олександри Заріцької

Прихильники звикли бачити Олександру Заріцьку з довгим хвилястим волоссям. Однак артистка залюбки дивувала аудиторію яскравими аксесуарами чи макіяжем, тому передбачити, якою співачка постане на нових знімках було складно. Журналісти 24 каналу підібрали 3 фото зіркової іменинниці, які демонструють, наскільки маленькі деталі можуть кардинально змінювати стиль.