Певица Александра Зарицкая, которая является солисткой в популярной группе KAZKA, поделилась фото с обновленным имиджем. Артистка стала блондинкой и теперь очень напоминает Адель.

Новое фото Александры Зарицкой

Солистка группы KAZKA никогда не скрывала, что готова экспериментировать с образами. Александра Зарицкая не боится выходить из зоны комфорта и удивлять своих поклонников новыми снимками и нарядами. И на этот раз фото в инстаграме наделало немало шума.

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Перед фанатами Александра Зарицкая предстала с короткими светлыми волосами. Снимок певица сделала черно-белым, а поклонники звезды увидели ее невероятное сходство с Адель.

Александра Зарицкая и Адель / Фото Instagram / @kazka.band / @adele

Решилась ли солистка группы KAZKA изменить имидж, или это всего лишь парик – пока неизвестно. А вот снимок опубликовали не случайно. 3 августа Александра Зарицкая отпраздновала 28-й день рождения. Поэтому новое фото именинницы коллеги использовали для поздравительного сообщения.

"Празднуем день рождения нашей сказочной Саши. От нас хотим пожелать красочных эмоций и счастья, чтобы мечты осуществлялись, а в сердце царила любовь. Вдохновения и сил написать "свою книгу" – яркую, полную впечатлений, любви, счастья и понимания. С днём рождения!"– написали в сети.

Каким был имидж Александры Зарицкой

Поклонники привыкли видеть Александру Зарицкую с длинными волнистыми волосами. Однако артистка охотно удивляла аудиторию яркими аксессуарами или макияжем, поэтому предугадать, какой певица предстанет на новых снимках было сложно. Журналисты 24 канала подобрали 3 фото звездной именинницы, которые демонстрируют, насколько маленькие детали могут кардинально менять стиль.