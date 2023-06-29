Листки на томатах через певний час починають жовтіти й покриватись плямами. Так, починають розвиватись грибкові хвороби, тож його потрібно видаляти. Як саме це робити – зараз підкажемо.

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Скільки листя треба обривати

Слід обрізати по 2-3 нижні листки 2 рази на тиждень. Найголовніше – запам'ятайте, якщо у гроні ще не сформувалися всі плоди, то зверху більшість листя має бути цілим.

2 рази на тиждень. Найголовніше – запам'ятайте, якщо у гроні ще не сформувалися всі плоди, то зверху більшість листя має бути цілим. Якщо у гроні всі томати вже зав'язалися, то нижче від цього грона можна сміливо видаляти все листя.

Щобільше рекомендують позбуватись зайвих пагонів з грона. Вони виростають через велику кількість органічних та мінеральних добрив та через високу вологість повітря. Це спровоковано частим поливом, нестачею світла та великого підживлення, коли вирощуєте розсаду.



Пасинкування помідорів / Фото з ютубу

У такому випадку на верху квіткового грона помідорів під час цвітіння та формування плодів починає рости новий пагін. Плоди стають спілими, втім рослина витрачає багато сил на ці пагони. З цієї причини, стовбури з грона слід видаляти, щоб вони добре розвивалися.

Коли і як правильно обривати листя на помідорах

Якщо все робити правильно, то листя помідорів дуже просто відламується. Варто притиснути ніжку біля основи зверху біля стебла й потягнути вгору. Якщо тягнути листочок униз, то переважно за ним, тягнеться довга смужка шкірки зі стебла.