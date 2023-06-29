Листя на томатах через деякий час починає жовтіти і покриватися плямами. Так, починають розвиватися грибкові хвороби, тому його потрібно видаляти. Як саме це робити – зараз підкажемо.

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Скільки листя потрібно обривати

Слід обрізати по 2-3 нижні листки 2 рази на тиждень. Найголовніше - запам'ятайте, якщо в гроні ще не сформувалися всі плоди, то зверху більшість листя має бути цілим.

Якщо у гроні всі томати вже зав'язалися, то нижче цієї грона можна сміливо видаляти все листя .

Більше рекомендують позбавлятися зайвих пагонів з грона. Вони виростають через велику кількість органічних та мінеральних добрив і через високу вологість повітря . Це спровоковано частим поливом, нестачею світла і великого підживлення, коли вирощуєте розсаду.



Пасинкування помідорів / Фото з ютубу

В таком случае наверху цветочной кисти помидоров во время цветения и формирования плодов начинает расти новый побег. Плоды становятся спелыми, впрочем, растение тратит много сил на эти побеги. По этой причине стволы из гроздья следует удалять, чтобы они хорошо развивались.

Когда и как правильно обрывать листья на помидорах

Если все делать правильно, то листья помидоров очень просто отламывается. Следует прижать ножку у основания сверху у стебля и потянуть вверх. Если тянуть листик вниз, то преимущественно за ним, тянется длинная полоска кожуры из стебля.