Існують певні хитрощі: як досягти пишного цвітіння лілій

Лілії – це чудові квіти з прекрасними ароматами й неперевершеною красою. Вони мають великі квіти з пелюстками різних кольорів: від білого та жовтого до рожевого, червоного та оранжевого.

Лілії є символом чистоти, ніжності, величі та вишуканості. Їх використовують для оформлення садів, букетів та інших квіткових композицій. 24 Канал підкаже, як досягти пишного цвітіння лілій вдома.

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Як зробити, щоб лілії зацвіли

Ліліям потрібне добре освітлення , але вони також повинні бути захищені від прямих сонячних променів. Варто садити їх на тій ділянці, де частково є тінь, оскільки ліліям потрібне сонце тільки в першій половині дня.

, але вони також повинні бути захищені від прямих сонячних променів. Варто садити їх на тій ділянці, де частково є тінь, оскільки ліліям потрібне сонце тільки в першій половині дня. Перевірте, чи добре дренується ґрунт , в якому ростуть лілії. Це важливо, бо інакше може гнити коріння.

, в якому ростуть лілії. Це важливо, бо інакше може гнити коріння. Ці квіти потребують регулярного поливу, особливо в суху погоду. Слідкуйте, щоб ґрунт був завжди вологим, але не заливайте його. Полив один-два рази на тиждень зазвичай є достатнім.



Лілії / Фото Світ рослин