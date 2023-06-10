Півонії відрізняються своєю довговічністю та можуть цвісти багато років. Вони зазвичай показують квіти весною або спочатку літа, в залежності від сорту та кліматичних умов. Як і з іншими квітами, з ними можуть виникати труднощі. Чому не цвітуть півонії і як це виправити – розкаже 24 Канал.

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Чому півонії не цвітуть

Ви посадили квіти на неправильній ділянці. Півонії потребують сонячного місця, навіть нетривале перебування в тіні може зменшити цвітіння. Також місце має бути захищене від вітру та протягів.

Проблеми із землею можуть позбавити її цвітіння. Ґрунт під півонію має бути лужним та добре дренованим. Якщо на ділянці застоюється вода або залягають підземні води, коріння квітки буде гнити.

можуть позбавити її цвітіння. Ґрунт під півонію має бути лужним та добре дренованим. Якщо на ділянці застоюється вода або залягають підземні води, коріння квітки буде гнити. Не рекомендується саджати півонії біля коренів великих дерев та високих кущів, оскільки це може негативно позначитись на розвитку рослини.

Посадка відіграє важливу роль для подальшого росту півонії. Беріть здорові саджанці без тріщин, наростів та плям. Яма під посадку має бути доволі великою, мінімум 70 сантиметрів, що корені розростались. Помістіть туди дренаж, а також зверху зробіть родючий шар з перегною, компосту та садової землі. Саджайте півонію на 5-7 сантиметрів вглиб.

без тріщин, наростів та плям. Яма під посадку має бути доволі великою, мінімум 70 сантиметрів, що корені розростались. Помістіть туди дренаж, а також зверху зробіть родючий шар з перегною, компосту та садової землі. Саджайте півонію на 5-7 сантиметрів вглиб. Відсутність або велика кількість добрив також впливає на півонію. Їм має вистачати підгодівлі, щоб цвісти. Тож під час першого підживлення, коли з'являться паростки треба використати калійні та азотні добрива. Другий раз, в період бутонізації, підживляємо органічними чи мінеральними добривами. І втретє, за 2 тижні після цвітіння удобрюємо півонію калієм та фосфором.

Шкідники та хвороби витягують з квітки всі ресурси. Тому треба перевіряти рослини, чи нема ознак шкідників. І періодично обробляти квітку різними речовинами.

Півоніям дуже потрібна вода, особливо під час бутонізації та в спеку. Важливо пам'ятати, що корені квітки розташовані від 20-30 сантиметрів від центру куща, тому поливаємо її по круговій зоні рослини. Під один кущ беріть 3-4 відра води та поливайте його рано або ввечері.