Шикарний результат за копійки: як використовувати соду на городі та в саду
Харчова сода – чудовий засіб на кухні для очистки поверхонь та відбілювання плям. А ще вона стане в пригоді в городництві та садівництві.
Сода має різні функції: боротьба зі шкідниками, підживлення деяких рослин, обробка від бур'янів. Як саме її застосовувати у цих ситуаціях – розповість 24 Канал.
Отакої Чим підживити буряк, щоб він виріс великим і солодким
Боротьба зі шкідниками та хворобами
Сода – дієвий засіб від такої небажаної грибкової хвороби як фітофтороз. Візьміть склянку порошку та розчиніть його в 10 літрах води. Перелийте в розпилювач та можете обробляти ним різні овочі від цієї хвороби, не лише томати.
Фітофтороз / Фото Agriks.com.ua
Схожий ефект сода має на слимаків: вона роз'їдає їх. Посипте содою місця, де гуртуються шкідники. Вони будуть гинути моментально.
Городники та садівники однаково ненавидять бур'яни. Сода допоможе їх позбавитись. Необхідно розвести 5 столових ложок кальцинованої соди в 10 літрах води та полити ним зайву рослинність. Бур'яни стануть рости набагато менше.