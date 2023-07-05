Шикарний результат за копійки: як використовувати соду на городі та в саду

5 липня 2023, 10:04
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Харчова сода – чудовий засіб на кухні для очистки поверхонь та відбілювання плям. А ще вона стане в пригоді в городництві та садівництві.

Сода має різні функції: боротьба зі шкідниками, підживлення деяких рослин, обробка від бур'янів. Як саме її застосовувати у цих ситуаціях – розповість 24 Канал.

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Боротьба зі шкідниками та хворобами

Харчова сода – потужний ворог для борошнистої роси, яка часто розвивається на ягідних кущах. Йдеться про аґрус, смородину, малину та ожину. Для приготування, беремо 4 столові ложки соди на 10 літрів води. Кропимо уражені частини рослини. Найкраще – робити це ввечері. Використовуємо такий метод раз у 2 тижні. Також можна кропити содовим розчином огірки, кабачки та гарбуз. 
 

Борошниста роса / Фото Agro.basf.ua
 
Попелиця дуже часто з'являється на саджанцях. Щоб її позбутися, готуємо розчин з соди. Також 4 столові ложки на 10 літрів води. Обприскуємо хворі рослини ввечері, з проміжком у 3-4 дні. Буде достатньо 2-3 процедури.
 

Попелиця / Фото Super Agronom
 
Набридли мурав'ї? Не біда: розведіть 2 столові ложки соди у 2 літрах води. Полийте цей засіб зверху на мурашник та прикрийте це місце цупким матеріалом. 


Мурав'ї / Фото "На пенсії"

Сода – дієвий засіб від такої небажаної грибкової хвороби як фітофтороз. Візьміть склянку порошку та розчиніть його в 10 літрах води. Перелийте в розпилювач та можете обробляти ним різні овочі від цієї хвороби, не лише томати.


Фітофтороз / Фото Agriks.com.ua

Схожий ефект сода має на слимаків: вона роз'їдає їх. Посипте содою місця, де гуртуються шкідники. Вони будуть гинути моментально. 


Слимак / Фото Agro-market.net

Городники та садівники однаково ненавидять бур'яни. Сода допоможе їх позбавитись. Необхідно розвести 5 столових ложок кальцинованої соди в 10 літрах води та полити ним зайву рослинність. Бур'яни стануть рости набагато менше.


Бур'яни / Фото Super Agronom

Автор: Вікторія Козар