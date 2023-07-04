Для того, щоб буряк вродив великим, потрібно садити його далеко один від одного та час від часу проріджувати. Хороша підгодівля – теж чудовий спосіб покращити урожай. А що саме краще вносити – підкаже 24 Канал.

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Добрива для буряку

Пташиний послід – прекрасне добриво для буряку. Потрібно, щоб він перебродив, а потім розмішуємо його з водою у пропорції 1:2. Для приготування розчину беруть 100 грамів на 10 літрів. Послід варто вносити у вологу землю після того, як щедро полили землю.



Курячий послід / Фото "Сільське господарство та садівництво"

Коли прибираєте ділянку та видаляєте бур'яни чи бадилля рослин, не поспішайте їх викидати. Адже вони гарно підгодують наш буряк. Необхідно взяти 2 частини зеленини на 1 частину води. Нехай бродить 2 тижні. Після цього розводимо його з водою у співвідношенні 1:10 та починаємо справу.



Бур'яни / Фото Super Agronom

Бурякам подобається кухонна або морська сіль. Протягом їхнього активного розвитку, вони потребують живлення принаймні 3 рази. Дозування таке: 10-15 грамів солі на 10 літрів води. 5 літрами сольового розчину поливають 1 квадратний метр ділянки з буряки.



Сіль / Фото Harchi.info

У липні овочі активно розвиваються. Тож саме час застосувати нітроамофоску. Її використовують у пропорції 30-40 грамів речовини на 10 літрів води. Між рядами удобрюємо 2-3 літрами засобу. Після процедури обов'язково поливаємо грядку чистою водою.



Нітроамофоска / Фото "Епіцентр"

Буряк матиме солодкий смак, якщо в ґрунті міститься бор. Зазвичай його бракує в заболочених і піщаних ґрунтах, тож 1 раз за сезон можна внести цей засіб. Візьміть 10 грамів борної кислоти та розчиніть її в 10 літрах води.



Борна кислота / Фото "Ковалент"