Ягідні кущі дають урожай 2-3 роки підряд. Але щоб плоди були більшими, треба додати трохи добрив. Чим підживлювати кущі ягід – знає 24 Канал.

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Чим удобрювати ягідні кущі

Перед внесенням добрив, варто розпушити землю, аби вона краще поглинула поживні речовини, після чого поливаємо ґрунт.

У літню пору кущі треба удобрювати не частіше 1-2 рази в місяць. У хід йде нітроамофоска, карбамід та інші мінеральні речовини. Звичайно, простіше – одразу придбати готову суміш. Але можна самостійно посипати ділянки з плодами, дотримуючись адекватної дози.

карбамід – 15-20 грамів на метр квадратний;

– 15-20 грамів на метр квадратний; аміачна селітра – 10-15 грамів на метр квадратний;

– 10-15 грамів на метр квадратний; нітроамофоска – 20-30 грамів на метр квадратний.



Карбамід / Фото Uapg.ua

Під кущі смородини, малини та аґрусу, радять вносити органічні добрива: курячий послід з водою в пропорції 1:15 або коров'ячий гній – 1:10. Слід рясно полити ділянку, аби добрива просочились у коріння.



Послід курей / Фото "Світ рослин"

Якщо ви помітили, що кущі – хворобливі, рекомендується провести позакореневе підживлення. Чудовим варіантом буде розчин з бору, марганцю та цинку.

Для удобрення смородини, підійде розчин з картоплі. Треба підсушити шкірки овочу, занурити їх у літрову банку та залити 10 літрами кип'ятку. Посудину треба накрити та нехай настоюється. Заливати розчин потрібно у заздалегідь викопані ямки навколо кущів.



Картопляні шкірки / Фото Запоріжжя.City