Ягодные кусты дают урожай 2-3 года подряд. Но чтобы плоды были больше, нужно добавить немного удобрений. Чем подкармливать кусты ягод – знает 24 Канал.

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Чем удобрять ягодные кусты

Перед внесением удобрений, следует разрыхлить землю, чтобы она лучше поглотила питательные вещества, после чего поливаем почву.

В летнее время кусты нужно удобрять не чаще 1-2 раза в месяц. В ход идет нитроаммофоска, карбамид и другие минеральные вещества. Конечно, проще – сразу приобрести готовую смесь. Но можно самостоятельно посыпать участки с плодами, соблюдая адекватную дозу.

карбамид – 15-20 граммов на метр квадратный;

– 15-20 граммов на метр квадратный; аммиачная селитра – 10-15 граммов на метр квадратный;

– 10-15 граммов на метр квадратный; нитроаммофоска – 20-30 граммов на квадратный метр.



Карбамид / Фото Uapg.ua

Под кусты смородины, малины и крыжовника, советуют вносить органические удобрения: куриный помет с водой в пропорции 1:15 или коровий навоз – 1:10. Следует обильно полить участок, чтобы удобрения проникли в корни.



Послед кур / Фото "Мир растений"

Если вы заметили, что кусты – болезненные, рекомендуется провести внекорневую подкормку. Прекрасным вариантом будет раствор из бора, марганца и цинка.

Для удобрения смородины, подойдет раствор из картофеля. Надо подсушить кожуру овоща, погрузить их в литровую банку и залить 10 литрами кипятка. Сосуд нужно накрыть и пусть настаивается. Заливать раствор нужно в заранее вырытые ямки вокруг кустов.



Картофельные шкурки / Фото Запорожье. City