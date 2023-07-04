Для того чтобы свёкла уродила большой, нужно сажать ее далеко друг от друга и время от времени прореживать. Хорошая подкормка – тоже отличный способ улучшить урожай. А что лучше вносить – подскажет 24 Канал.

Вы должны узнать Идеальные удобрения для ягодных кустов летом: плоды будут очень сладкими.

Удобрения для свеклы

Птичий помет – прекрасное удобрение для свеклы. Нужно, чтобы он перебродил, а затем размешиваем его с водой в пропорции 1:2. Для приготовления раствора берут 100 грамов на 10 литров. После следует вносить во влажную землю после того, как щедро полили землю.



Куриный помет / Фото "Сельское хозяйство и садоводство"

Когда убираете участок и удаляете сорняки или ботва растений, не торопитесь их выбрасывать. Ведь они хорошо подкормят нашу свеклу. Необходимо взять 2 части зелени на 1 часть воды. Пусть бродит 2 недели. После этого разводим его с водой в соотношении 1:10 и начинаем дело.



Сорняки / Фото Super Agronom

Свёклам нравится поваренная или морская соль. В течение их активного развития они нуждаются в питании по крайней мере 3 раза. Дозировка такова: 10-15 грам соли на 10 литров воды. 5 литрами солевого раствора поливают 1 квадратный метр участка из свеклы.



Соль / Фото Harchi.info

В июле овощи активно развиваются. Поэтому самое время применить нитроаммофоска. Ее используют в пропорции 30-40 грамов вещества на 10 литров воды. Между рядами удобряем 2-3 литрами средства. После процедуры обязательно поливаем грядку чистой водой.



Нитроаммофоска / Фото "Эпицентр"

Свёкла будет иметь сладкий вкус, если в почве содержится бор. Обычно его не хватает в заболоченных и песчаных почвах, поэтому 1 раз в сезон можно внести это средство. Возьмите 10 грам борной кислоты и растворите ее в 10 литрах воды.



Борная кислота / Фото "Ковалент"