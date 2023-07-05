Сода имеет разные функции: борьба с вредителями, подкормка некоторых растений, обработка от сорняков. Как именно ее применять в этих ситуациях – расскажет 24 Канал.

Такой Чем подкормить свеклу, чтобы она выросла большой и сладкой

Борьба с вредителями и болезнями

Пищевая сода – мощный враг для мучнистой росы, которая часто развивается на ягодных кустах. Речь идет об крыжовнике, смородине, малине и ежевике. Для приготовления берем 4 столовые ложки соды на 10 литров воды. Поливаем пораженные части растения. Лучше всего делать это вечером. Используем такой метод раз в 2 недели. Также можно обрызгивать содовым раствором огурцы, кабачки и тыкву.



Мучнистая роса / Фото Agro.basf.ua

Тля очень часто появляется на саженцах. Чтобы ее избавиться, готовим раствор из соды. Также 4 столовых ложки на 10 литров воды. Опрыскиваем больные растения вечером, с промежутком в 3-4 дня. Достаточно будет 2-3 процедуры.

Точка / Фото Super Agronom