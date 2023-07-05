Сода має різні функції: боротьба зі шкідниками, підживлення деяких рослин, обробка від бур'янів. Як саме її застосовувати у цих ситуаціях – розповість 24 Канал.

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Боротьба зі шкідниками та хворобами

Харчова сода – потужний ворог для борошнистої роси, яка часто розвивається на ягідних кущах. Йдеться про аґрус, смородину, малину та ожину. Для приготування, беремо 4 столові ложки соди на 10 літрів води. Кропимо уражені частини рослини. Найкраще – робити це ввечері. Використовуємо такий метод раз у 2 тижні. Також можна кропити содовим розчином огірки, кабачки та гарбуз.



Борошниста роса / Фото Agro.basf.ua

Попелиця дуже часто з'являється на саджанцях. Щоб її позбутися, готуємо розчин з соди. Також 4 столові ложки на 10 літрів води. Обприскуємо хворі рослини ввечері, з проміжком у 3-4 дні. Буде достатньо 2-3 процедури.

Попелиця / Фото Super Agronom