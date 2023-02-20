Як доглядати за шкіряними сумками: корисні поради
Сумка є невід'ємною частиною стилю людини й родзинкою будь-якого модного образу. Якісні сумки зберігають красиву форму і стан роками, проте за ними потрібно доглядати належним чином.
Сумка – це багатофункціональний елемент гардероба, завдяки якому всі дрібні повсякденні речі завжди можна мати із собою: гаманець, ключі, косметику, гребінець, візитницю, дзеркало. Найкращими сумками вважаються ті, які зроблені із натуральної шкіри, адже цей матеріал є міцним та зносостійким. Він не боїться ні морозу, ні вологи, ані атмосферних перепадів. Хоча натуральна шкіра не є примхливою, але все-таки потребує певного догляду, зазначає 24 Канал.
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Поради, як доглядати за шкіряною сумкою
- Не можна шкіряні аксесуари зберігати в поліетиленових пакетах. Краще використовувати мішечки із натуральної тканини, оскільки шкіра – це матеріал, який "дихає". Від нестачі кисню і достатньої вологи шкіра стане жорсткою на дотик й може тріскатися.
- Щоб уникнути заломів, деформації чи вм’ятин на шкірі зберігайте сумочку в стоячому положенні, попередньо набивши її зім’ятими газетами. Папір забере лишню вологу й збереже правильну форму сумки.
- Щоб сумочка не втратила свого кольору, уникайте довгого впливу ультрафіолету на її поверхню.
- Не допускайте тривалого впливу води на шкіру. Сильне промокання згубне для натурального матеріалу. Якщо сумка все-таки сильно намокла, то забезпечте їй правильні умови висихання. Прийшовши додому, набийте виріб зім’ятими газетами та поставте висихати при кімнатній температурі. Ні в якому разі не ставте мокру сумку біля батареї чи обігрівача.
- Також щоб захистити сумку від води, на неї можна нанести спеціальний водозахисний спрей.
Як доглядати за шкіряною сумкою – поради та лайфхаки / Фото Unsplash
- Один раз на тиждень сумку зі шкіри можна протирати тканиною, змоченою у теплій мильній воді, а після цього варто витерте сухою тканиною. Не рекомендується постійне використання серветок, особливо у складі яких міститься спирт. Підкладку сумки можна протерти антибактеріальною серветкою, ватним диском, змоченим в спирті, або використовувати звичайну мильну воду.
- Щоб шкіра залишалась ніжною та м’якою, час від часу протирайте її серветкою, змоченою в касторовому маслі. Якщо масла немає, можна використовувати звичайний зволожувальний крем для рук.
- Щоб сумка не втратила свою форму не заповнюйте сумку надто великою кількістю речей.
- Щоб запобігти плямам, не забувайте зберігати косметику закритою у косметичці, закривати ручки та маркери.
- Краї – це перша особливість, яка видає поганий стан сумки. Тому приділяйте увагу цій частині виробу й старайтеся не класти сумку на підлогу.
- Шкіряну сумку не можна прати.
- Варто бути обережним зі шкіряною сумкою у салоні краси, тримайте її якомога далі від спреїв для волосся, фарбувальних розчинів, уникайте контакту з продуктами, які містять агресивні хімічні речовини.
- Не можна постійно підвішувати шкіряний виріб за ремінець. Від зберігання в такому положенні ремінець розтягується.
Піклуйтеся про свою шкіряну сумочку, і тоді вона прослужить багато років, не втративши свого зовнішнього вигляду та краси.