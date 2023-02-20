Сумка – это многофункциональный элемент гардероба, благодаря которому все мелкие повседневные вещи всегда можно иметь с собой: кошелек, ключи, косметику, расческу, визитницу, зеркало. Лучшими сумками считаются те, которые сделаны из натуральной кожи, ведь этот материал прочный и износоустойчивый. Он не опасается ни мороза, ни воды, ни атмосферных перепадов. Хотя натуральная кожа не капризна, но все же требует определенного ухода, отмечает 24 Канал.

Читайте также Как все успевать в течение дня: 5 советов, которые помогут быть продуктивным

Советы, как ухаживать за кожаной сумкой

Нельзя кожаные аксессуары хранить в полиэтиленовых пакетах. Лучше использовать мешочки из натуральной ткани, поскольку кожа – это "дышащий" материал. От недостатка кислорода и достаточной влаги кожа станет жесткой на ощупь и может трескаться.

Чтобы избежать заломов, деформации или вмятин на коже, храните сумочку в стоящем положении, предварительно набив ее смятыми газетами. Бумага унесет лишнюю влагу и сохранит правильную форму сумки.

Чтобы сумочка не потеряла свой цвет, избегайте длительного воздействия ультрафиолета на ее поверхность.

Не допускайте длительного воздействия воды на кожу. Сильное промокание губительно для натурального материала. Если сумка все-таки сильно намокла, то обеспечьте ей правильные условия высыхания. Придя домой, набейте изделие смятыми газетами и поставьте высыхать при комнатной температуре. Ни в коем случае не ставьте мокрую сумку у батареи или обогревателя.

Также, чтобы защитить сумку от воды, на нее можно нанести специальный водозащитный спрей.

Как ухаживать за кожаной сумкой – советы и лайфхаки / Фото Unsplash

Один раз в неделю сумку из кожи можно протирать тканью, смоченной в теплой мыльной воде, а после этого следует вытереть сухой тканью. Не рекомендуется постоянное использование салфеток, особенно в составе которых содержится спирт. Подкладку сумки можно протереть антибактериальной салфеткой, ватным диском, смоченным в спирте или использовать обычную мыльную воду.

Чтобы кожа оставалась нежной и мягкой, время от времени протирайте ее салфеткой, смоченной в касторовом масле. Если масла нет, можно использовать обычный увлажняющий крем для рук.

Чтобы сумка не потеряла свою форму, не заполняйте сумку слишком большим количеством вещей.

Во избежание пятен не забывайте хранить косметику закрытой в косметичке, закрывать ручки и маркеры.

Края – это первая особенность, выдающая плохое состояние сумки. Поэтому уделяйте внимание этой части изделия и старайтесь не класть сумку на пол.

Кожаную сумку нельзя стирать.

Следует осторожничать с кожаной сумкой в салоне красоты, держите ее как можно дальше от спреев для волос, красящих растворов, избегайте контакта с продуктами, содержащими агрессивные химические вещества.

Нельзя постоянно подвешивать кожаное изделие за ремешок. От хранения в таком положении ремешок растягивается.

Заботьтесь о своей кожаной сумочке, и тогда она прослужит много лет, не потеряв свой внешний вид и красоту.