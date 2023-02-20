Сумка – це багатофункціональний елемент гардероба, завдяки якому всі дрібні повсякденні речі завжди можна мати із собою: гаманець, ключі, косметику, гребінець, візитницю, дзеркало. Найкращими сумками вважаються ті, які зроблені із натуральної шкіри, адже цей матеріал є міцним та зносостійким. Він не боїться ні морозу, ні вологи, ані атмосферних перепадів. Хоча натуральна шкіра не є примхливою, але все-таки потребує певного догляду, зазначає 24 Канал.

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Поради, як доглядати за шкіряною сумкою

Не можна шкіряні аксесуари зберігати в поліетиленових пакетах. Краще використовувати мішечки із натуральної тканини, оскільки шкіра – це матеріал, який "дихає". Від нестачі кисню і достатньої вологи шкіра стане жорсткою на дотик й може тріскатися.

Щоб уникнути заломів, деформації чи вм’ятин на шкірі зберігайте сумочку в стоячому положенні, попередньо набивши її зім’ятими газетами. Папір забере лишню вологу й збереже правильну форму сумки.

Щоб сумочка не втратила свого кольору, уникайте довгого впливу ультрафіолету на її поверхню.

Не допускайте тривалого впливу води на шкіру. Сильне промокання згубне для натурального матеріалу. Якщо сумка все-таки сильно намокла, то забезпечте їй правильні умови висихання. Прийшовши додому, набийте виріб зім’ятими газетами та поставте висихати при кімнатній температурі. Ні в якому разі не ставте мокру сумку біля батареї чи обігрівача.

Також щоб захистити сумку від води, на неї можна нанести спеціальний водозахисний спрей.

Як доглядати за шкіряною сумкою – поради та лайфхаки / Фото Unsplash

Один раз на тиждень сумку зі шкіри можна протирати тканиною, змоченою у теплій мильній воді, а після цього варто витерте сухою тканиною. Не рекомендується постійне використання серветок, особливо у складі яких міститься спирт. Підкладку сумки можна протерти антибактеріальною серветкою, ватним диском, змоченим в спирті, або використовувати звичайну мильну воду.

Щоб шкіра залишалась ніжною та м’якою, час від часу протирайте її серветкою, змоченою в касторовому маслі. Якщо масла немає, можна використовувати звичайний зволожувальний крем для рук.

Щоб сумка не втратила свою форму не заповнюйте сумку надто великою кількістю речей.

Щоб запобігти плямам, не забувайте зберігати косметику закритою у косметичці, закривати ручки та маркери.

Краї – це перша особливість, яка видає поганий стан сумки. Тому приділяйте увагу цій частині виробу й старайтеся не класти сумку на підлогу.

Шкіряну сумку не можна прати.

Варто бути обережним зі шкіряною сумкою у салоні краси, тримайте її якомога далі від спреїв для волосся, фарбувальних розчинів, уникайте контакту з продуктами, які містять агресивні хімічні речовини.

Не можна постійно підвішувати шкіряний виріб за ремінець. Від зберігання в такому положенні ремінець розтягується.

Піклуйтеся про свою шкіряну сумочку, і тоді вона прослужить багато років, не втративши свого зовнішнього вигляду та краси.