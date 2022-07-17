Доглядати за лакованим взуттям найкраще з використанням спеціалізованих засобів, які можна купити в магазині побутової хімії. Та не завжди є можливість побігти в магазин та швидко придбати необхідний засіб – тут на допомогу приходять народні методи.

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Варто зазначити, що користуватися домашніми засобами треба обережно – щоб не пошкодити лаковане взуття, необхідно бути дуже обережними.

Яєчний білок

Яйце може допомогти прибрати мікроподряпини та затертості, повертаючи початковий блиск взуттю.

Для того, щоб очистити лаковані речі, треба відділити білок та жовток.

Збийте білок до утворення пінки та нанесіть на взуття товстим шаром.

Залиште взуття з нанесеним білком на кілька хвилин.

Зніміть з взуття залишки яйця м'якою тканиною, нанесіть гідрофобний спрей та прополіруйте лаковану пару.

Цибуля

Якщо лаковане взуття потьмяніло та подряпалося, можна використати цибулю для покращення стану пари.

Розріжте 1 цибулину на 2 половини, попередньо очистивши її від лушпиття.

Проведіть місцем зрізу по лакованій поверхні та зачекайте кілька хвилин.

Після цього взуття треба протерти м'якою тканиною. Прополіруйте взуття.

Зверніть увагу! Народні методи можуть приховати недоліки взуття та тимчасово покращити його стан. Найкращим варіантом для догляду за лакованими екземплярами будуть професійні засоби та спеціальні методики. Щоб ефективно повернути до життя лаковану пару, варто звернутися до професіоналів.

Віск

Воскові свічки можна використовувати для ліквідації потертостей та подряпин на лакованому взутті.

Розігрітий, проте не дуже гарячий віск треба нанести на взуття.

Зачекайте, щоб віск застиг, а потім обережно зніміть його з лакованого взуття.

Після цього треба прополірувати пару.

Канцелярська гумка

Ластик може допомогти прибрати видимі затертості на світлих лакованих парах. Просто обережно потріть місце затертості гумкою, а потім заберіть гумові залишки з взуття.

Запобігання подряпинам та тріщинам

Щоб лаковане взуття залишалося на ходу максимально довго, треба регулярно обробляти його. Для цього підходять як і спеціальні олівці для взуття, так і звичайне молоко, рослинна олія та вазелін.