Доглядати за лакованим взуттям найкраще з використанням спеціалізованих засобів, які можна купити в магазині побутової хімії. Та не завжди є можливість побігти в магазин та швидко придбати необхідний засіб – тут на допомогу приходять народні методи.
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Варто зазначити, що користуватися домашніми засобами треба обережно – щоб не пошкодити лаковане взуття, необхідно бути дуже обережними.
Яєчний білок
Яйце може допомогти прибрати мікроподряпини та затертості, повертаючи початковий блиск взуттю.
- Для того, щоб очистити лаковані речі, треба відділити білок та жовток.
- Збийте білок до утворення пінки та нанесіть на взуття товстим шаром.
- Залиште взуття з нанесеним білком на кілька хвилин.
- Зніміть з взуття залишки яйця м'якою тканиною, нанесіть гідрофобний спрей та прополіруйте лаковану пару.
Цибуля
Якщо лаковане взуття потьмяніло та подряпалося, можна використати цибулю для покращення стану пари.
- Розріжте 1 цибулину на 2 половини, попередньо очистивши її від лушпиття.
- Проведіть місцем зрізу по лакованій поверхні та зачекайте кілька хвилин.
- Після цього взуття треба протерти м'якою тканиною. Прополіруйте взуття.
Віск
Воскові свічки можна використовувати для ліквідації потертостей та подряпин на лакованому взутті.
- Розігрітий, проте не дуже гарячий віск треба нанести на взуття.
- Зачекайте, щоб віск застиг, а потім обережно зніміть його з лакованого взуття.
- Після цього треба прополірувати пару.
Канцелярська гумка
Ластик може допомогти прибрати видимі затертості на світлих лакованих парах. Просто обережно потріть місце затертості гумкою, а потім заберіть гумові залишки з взуття.
Запобігання подряпинам та тріщинам
Щоб лаковане взуття залишалося на ходу максимально довго, треба регулярно обробляти його. Для цього підходять як і спеціальні олівці для взуття, так і звичайне молоко, рослинна олія та вазелін.