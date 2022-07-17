Ухаживать за лакированной обувью лучше с использованием специализированных средств, которые можно купить в магазине бытовой химии. Но не всегда есть возможность побежать в магазин и быстро приобрести необходимое средство – на помощь приходят народные методы.

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Следует отметить, что пользоваться домашними средствами нужно аккуратно – чтобы не повредить лакированную обувь, нужно быть очень осторожными.

Яичный белок

Яйцо может помочь убрать микроцарапины и затертости, возвращая начальный блеск обуви.

Для того чтобы очистить лакированные вещи, нужно отделить белок и желток.

Взбейте белок до образования пенки и нанесите на обувь толстым слоем.

Оставьте обувь с нанесенным белком на несколько минут.

Снимите с обуви остатки яйца мягкой тканью, нанесите гидрофобный спрей и отполируйте лакированную пару.

Лук

Если лакированная обувь потускнела и поцарапалась, можно использовать лук для улучшения состояния пары.

Разрежьте 1 луковицу на 2 половины, предварительно очистив ее от шелухи.

Проведите местом среза по лакированной поверхности и подождите несколько минут.

После этого обувь нужно протереть мягкой тканью. Отполируйте обувь.

Обратите внимание! Народные методы могут скрыть недостатки обуви и временно улучшить ее состояние. Лучшим вариантом по уходу за лакированными экземпляром будут профессиональные средства и специальные методики. Чтобы эффективно вернуть к жизни лакированную пару, следует обратиться к профессионалам.

Воск

Восковые свечи можно использовать для ликвидации потертостей и царапин на лакированной обуви.

Разогретый, но не очень горячий воск нужно нанести на обувь.

Подождите, чтобы воск застыл, а затем осторожно снимите его с лакированной обуви.

После этого нужно отполировать пару.

Канцелярская резинка

Ластик может помочь убрать видимые затертости на светлых лакированных парах. Просто осторожно потрите место затертости резинкой, а затем уберите резиновые остатки с обуви.

Предотвращение царапин и трещин

Чтобы лакированная обувь оставалась на ходу максимально долго, нужно регулярно обрабатывать ее. Для этого подходят как специальные карандаши для обуви, так и обычное молоко, растительное масло и вазелин.