Ухаживать за лакированной обувью лучше с использованием специализированных средств, которые можно купить в магазине бытовой химии. Но не всегда есть возможность побежать в магазин и быстро приобрести необходимое средство – на помощь приходят народные методы.

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Следует отметить, что пользоваться домашними средствами нужно аккуратно – чтобы не повредить лакированную обувь, нужно быть очень осторожными.

Яичный белок

Яйцо может помочь убрать микроцарапины и затертости, возвращая начальный блеск обуви.

  • Для того чтобы очистить лакированные вещи, нужно отделить белок и желток.
  • Взбейте белок до образования пенки и нанесите на обувь толстым слоем.
  • Оставьте обувь с нанесенным белком на несколько минут.
  • Снимите с обуви остатки яйца мягкой тканью, нанесите гидрофобный спрей и отполируйте лакированную пару.

Лук

Если лакированная обувь потускнела и поцарапалась, можно использовать лук для улучшения состояния пары.

  • Разрежьте 1 луковицу на 2 половины, предварительно очистив ее от шелухи.
  • Проведите местом среза по лакированной поверхности и подождите несколько минут.
  • После этого обувь нужно протереть мягкой тканью. Отполируйте обувь.

Воск

Восковые свечи можно использовать для ликвидации потертостей и царапин на лакированной обуви.

  • Разогретый, но не очень горячий воск нужно нанести на обувь.
  • Подождите, чтобы воск застыл, а затем осторожно снимите его с лакированной обуви.
  • После этого нужно отполировать пару.

Канцелярская резинка

Ластик может помочь убрать видимые затертости на светлых лакированных парах. Просто осторожно потрите место затертости резинкой, а затем уберите резиновые остатки с обуви.

Предотвращение царапин и трещин

Чтобы лакированная обувь оставалась на ходу максимально долго, нужно регулярно обрабатывать ее. Для этого подходят как специальные карандаши для обуви, так и обычное молоко, растительное масло и вазелин.