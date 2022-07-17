Ухаживать за лакированной обувью лучше с использованием специализированных средств, которые можно купить в магазине бытовой химии. Но не всегда есть возможность побежать в магазин и быстро приобрести необходимое средство – на помощь приходят народные методы.
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Следует отметить, что пользоваться домашними средствами нужно аккуратно – чтобы не повредить лакированную обувь, нужно быть очень осторожными.
Яичный белок
Яйцо может помочь убрать микроцарапины и затертости, возвращая начальный блеск обуви.
- Для того чтобы очистить лакированные вещи, нужно отделить белок и желток.
- Взбейте белок до образования пенки и нанесите на обувь толстым слоем.
- Оставьте обувь с нанесенным белком на несколько минут.
- Снимите с обуви остатки яйца мягкой тканью, нанесите гидрофобный спрей и отполируйте лакированную пару.
Лук
Если лакированная обувь потускнела и поцарапалась, можно использовать лук для улучшения состояния пары.
- Разрежьте 1 луковицу на 2 половины, предварительно очистив ее от шелухи.
- Проведите местом среза по лакированной поверхности и подождите несколько минут.
- После этого обувь нужно протереть мягкой тканью. Отполируйте обувь.
Воск
Восковые свечи можно использовать для ликвидации потертостей и царапин на лакированной обуви.
- Разогретый, но не очень горячий воск нужно нанести на обувь.
- Подождите, чтобы воск застыл, а затем осторожно снимите его с лакированной обуви.
- После этого нужно отполировать пару.
Канцелярская резинка
Ластик может помочь убрать видимые затертости на светлых лакированных парах. Просто осторожно потрите место затертости резинкой, а затем уберите резиновые остатки с обуви.
Предотвращение царапин и трещин
Чтобы лакированная обувь оставалась на ходу максимально долго, нужно регулярно обрабатывать ее. Для этого подходят как специальные карандаши для обуви, так и обычное молоко, растительное масло и вазелин.