Обувь требует разных способов сушки – это обусловлено тем, что в гардеробе обычно бывают изделия из разных материалов. Так что сушить тканевые кеды и кожаные сапоги нужно по-разному, сообщает 24 канал.

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Сушилки и специализированные приборы

У многих дома уже давно есть автоматические сушилки, подходящие для ликвидации влаги из одежды и белья. Но такие приборы не очень щепетильны к обуви – она может развалиться и испортиться.

В чем дело? Автоматические сушилки используют центрифугирование, чтобы быстро высушить вещи, работая как стиральные машинки. Не каждую обувь можно бросать в стиралку – то же касается и сушилки.

Из-за сильного механического воздействия и жесткой сушилки кожаные, замшевые и нубуковые единицы нельзя высушивать в таких приборах – это может вызвать деформирование, повредить покрытие и сделать трещины.

Также не следует сушить в сушилке тканевые кроссовки и кеды низкого качества или уже поврежденные – они могут еще больше уничтожиться и разлезться.

Но если вы уверены в качестве обуви и готовы рискнуть – сушилка подойдет для быстрого высушивания обуви из текстиля.

Специальные сушилки для обуви легко просушат вашу любимую пару, не деформируя ее и сохраняя качество изделия.

Специальные сушилки для обуви эффективно справятся с влагой / Фото Xiaomi

Эффективно справляются с влагой в обуви следующие приборы:

Сушилка-вкладыш – просто укладывается внутрь обуви и через 3 – 4 часа деликатно высушит мокрое изделие.

– просто укладывается внутрь обуви и через 3 – 4 часа деликатно высушит мокрое изделие. Ультрафиолетовая сушилка – сушит и дезинфицирует обувь, лишая ее бактерий и нежелательных грибков.

– сушит и дезинфицирует обувь, лишая ее бактерий и нежелательных грибков. Сушилка с обдувом – высушивает обувь скорее за счет того, что снабжает воздух и внутрь, и снаружи обувь.

Бытовые приборы

Многие используют для высушивания своей обуви приборы, которые есть в доме. Но не все они будут безопасны для обуви:

Фен – это устройство может быстро и эффективно высушить обувь. Однако есть одно но – сушить можно только холодным воздухом, который не повредит ткань, подошву или кожу. Также обратите внимание – прибегать к сушке феном слишком часто нельзя – это может деформировать обувь и повредить подошву.

– это устройство может быстро и эффективно высушить обувь. Однако есть одно но – сушить можно только холодным воздухом, который не повредит ткань, подошву или кожу. Также обратите внимание – прибегать к сушке феном слишком часто нельзя – это может деформировать обувь и повредить подошву. Батарея – самый популярный метод сушки обуви, который не очень хорош для мокрых пар. Тепловой нагрев может вызвать образование неравномерных пятен от воды (особенно на замше), а также деформировать подошву. Так что ставить обувь на батарею категорически не рекомендуется.

– самый популярный метод сушки обуви, который не очень хорош для мокрых пар. Тепловой нагрев может вызвать образование неравномерных пятен от воды (особенно на замше), а также деформировать подошву. Так что ставить обувь на батарею категорически не рекомендуется. Вентилятор – аналог фена, который будет сушить обувь равномерно, но значительно длиннее. Из-за того, что нет прямого движения воздуха внутрь обуви, вентилятор может оставить немного мокрой стельки. Однако пятен и разводов от такой сушки не будет.

Не рекомендуется сушить обувь на батарее / Фото iStock

Естественная сушка

Лучшим вариантом для того, чтобы засушить обувь, будет сушка в комнатной температуре без других технических средств. Также хорошая обувь сушится на открытом воздухе.

Обратите внимание! Несмотря на то, что на солнце обувь высохнет гораздо быстрее, лучше не ставить ее под лучи – это окажет негативное влияние на цвет и качество изделия.

Чтобы обувь быстрее избавилась от влаги, можно положить внутрь кусочки бумаги или газеты, или силикатные шарики, которые есть в каждой коробке из-под обуви. Эти подручные средства абсорбируют влагу и щадяще подсушивают обувь.

Бумага поможет высушить обувь быстрее / Фото helpmasterservice