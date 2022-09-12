Взуття потребує різних способів сушки – це зумовлено тим, що в гардеробі зазвичай бувають вироби з різних матеріалів. Тож сушити тканинні кеди та шкіряні чоботи треба по-різному, повідомляє 24 канал.

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Сушарки та спеціалізовані прилади

У багатьох вдома вже давно є автоматичні сушарки, які підходять для ліквідації вологи з одягу та білизни. Та такі прилади не дуже делікатні до взуття – воно може розвалитися та зіпсуватися.

В чому річ? Автоматичні сушарки використовують центрифугування, щоб швидко висушити речі, працюючи, як пральні машинки. Не кожне взуття можна кидати у пралку – те саме стосується і сушарки.

Через сильний механічний вплив та жорстку сушку шкіряні, замшеві та нубукові одиниці не можна висушувати в таких приладах – це може спричинити деформування, пошкодити покриття та зробити тріщини.

Також не варто сушити в сушарці тканинні кросівки та кеди низької якості або вже пошкоджені – вони можуть ще більше понищитися та розлізтися.

Та якщо ви впевнені у якості свого взуття та готові ризикнути – сушарка підійде для швидкого висушення взуття з текстилю.

Натомість спеціальні сушарки для взуття легко просушать вашу улюблену пару, не деформуючи її та зберігаючи якість виробу.

Спеціальні сушарки для взуття ефективно впораються з вологою / Фото Xiaomi

Ефективно справляються з вологою у взутті такі прилади:

Сушарка-вкладиш – просто вкладається всередину взуття та за 3 – 4 години делікатно висушить мокрий виріб.

– просто вкладається всередину взуття та за 3 – 4 години делікатно висушить мокрий виріб. Ультрафіолетова сушарка – сушить та дезінфікує взуття, позбавляючи його бактерій та небажаних грибків.

– сушить та дезінфікує взуття, позбавляючи його бактерій та небажаних грибків. Сушарка з обдувом – висушує взуття швидше коштом того, що постачає повітря і всередину, і ззовні взуття.

Побутові прилади

Багато хто використовує для висушування свого взуття прилади, які є в домі. Та не всі вони будуть безпечними для взуття:

Фен – цей прилад може швидко та ефективно висушити взуття. Проте є одне але – сушити можна тільки холодним повітрям, яке не пошкодить тканину, підошву чи шкіру. Також зверніть увагу – вдаватися до сушки феном надто часто не можна – це може деформувати взуття та пошкодити підошву.

– цей прилад може швидко та ефективно висушити взуття. Проте є одне але – сушити можна тільки холодним повітрям, яке не пошкодить тканину, підошву чи шкіру. Також зверніть увагу – вдаватися до сушки феном надто часто не можна – це може деформувати взуття та пошкодити підошву. Батарея – найпопулярніший метод сушки взуття, який не є дуже хорошим для мокрих пар. Теплове нагрівання може спричинити утворення нерівномірних плям від води (особливо на замші), а також деформувати підошву. Тож ставити взуття на батарею категорично не рекомендується.

– найпопулярніший метод сушки взуття, який не є дуже хорошим для мокрих пар. Теплове нагрівання може спричинити утворення нерівномірних плям від води (особливо на замші), а також деформувати підошву. Тож ставити взуття на батарею категорично не рекомендується. Вентилятор – аналог фена, який буде сушити взуття рівномірно, проте значно довше. Через те, що немає прямого руху повітря всередину взуття, вентилятор може залишити трохи мокрої устілки. Проте плям та розводів від такої сушки не буде.

Не рекомендується сушити взуття на батареї / Фото iStock

Природна сушка

Найкращим варіантом для того, щоб посушити взуття, буде сушка у кімнатній температурі без інших технічних засобів. Також добре взуття сушиться на свіжому повітрі.

Зверніть увагу! Попри те, що на сонці взуття висохне значно швидше, краще не ставити його під промені – це негативно вплине на колір та якість виробу.

Щоб взуття швидше позбулося вологи, можна покласти всередину шматочки паперу чи газети, або силікатні кульки, які є в кожній коробці з-під взуття. Ці підручні засоби абсорбують вологу та щадно підсушать взуття.

Папір допоможе висушити взуття швидше / Фото helpmasterservice