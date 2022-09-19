24 канал зібрав поради, як допоможуть зберегти ваші улюблені рослини у гарному вигляді до весни та літа.

До теми Лайфхаки, якщо вас немає вдома: як зберегти рослини без поливу на довгий час

Менше поливайте рослини

У холоди кімнатні рослини треба поливати значно менше – це зумовлено як зменшенням температури навколо, так і внутрішнім годинником самих зелених улюбленців.

Через те, що взимку рослини сповільнюють обмінні процеси, поживних речовин їм треба значно менше. Наприклад, кактусам та сукулентам взагалі не потрібна вода взимку. Інші ж рослини треба поливати у 2 – 3 рази рідше.

Як доглядати за рослинами у холодні пори року / Фото Unsplash

Регулярно обприскуйте

Попри те, що внутрішнього поливу треба менше, варто частіше обприскувати листя та квіти рослин. Особливо часто це треба робити для квітів, які стоять поряд із батареями – так сильне тепло не пошкодить листя та не висушить стебла.

Як доглядати за рослинами у холодні пори року / Фото Unsplash

Регулюйте освітлення для квітів

Взимку значно скорочується світловий день, що може негативно вплинути на розвиток рослин. Поки природне світло потрапляє у вікна, можна ставити рослини на підвіконня для отримання вітаміну D.

Щоб кімнатні вихованці нормально себе почували та не заробили дефіцит світла, можна ставити над ними лампи денного світла чи спеціальні фітолампи.

Як доглядати за рослинами у холодні пори року / Фото Unsplash