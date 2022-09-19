24 канал собрал советы, которые помогут сохранить ваши любимые растения в хорошем виде до весны и лета.

К теме Лайфхаки, если вас нет дома: как сохранить растения без полива на долгое время

Меньше поливайте растения

В холода комнатные растения надо поливать гораздо меньше – это обусловлено как уменьшением температуры вокруг, так и их внутренними часами.

Из-за того, что зимой растения замедляют обменные процессы, питательных веществ им нужно гораздо меньше. Например, кактусам и суккулентам вообще не нужна вода зимой. Другие растения надо поливать в 2 – 3 раза реже.

Как ухаживать за растениями в холодное время года / Фото Unsplash

Регулярно опрыскивайте

Несмотря на то, что внутреннего полива нужно меньше, следует чаще опрыскивать листья и цветы растений. Особенно часто это нужно делать для цветов, стоящих рядом с батареями – так сильное тепло не повредит листья и не высушит стебли.

Как ухаживать за растениями в холодное время года / Фото Unsplash

Регулируйте освещение для цветов

Зимой значительно сокращается световой день, что может негативно отразиться на развитии растений. Пока естественный свет попадает в окна, можно ставить растения на подоконник для получения витамина D.

Чтобы цветы нормально себя чувствовали и не заработали дефицит света, можно ставить над ними лампы дневного света или специальные фитолампы.

Как ухаживать за растениями в холодное время года / Фото Unsplash