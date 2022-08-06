24 канал зібрав поради щодо догляду за кактусами в домашніх умовах. Якщо дотримуватися простих правил, то кактус не тільки буде здоровим, але й навіть може зацвісти.

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Як поливати кактус

Як і інші рослини, кактуси люблять теплу відстояну воду. Якщо відстояної немає, підійде і кип'ячена охолоджена вода.

Попри те, що кактуси – посухостійкі рослини, влітку та навесні їх треба поливати щодня чи раз на 2 дні. Восени кактуси, які вже набрали вологу за сезон, треба поливати приблизно раз на 5 – 7 днів, а взимку, в період сплячки – більш ніж за тиждень.

Як доглядати за кактусом / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Не лийте воду на стовбур кактуса – через потрапляння вологи він може легко загнити, а рослина – загинути.

Куди поставити кактус

Ці рослини дуже люблять сонце та можуть стояти навіть під палючими літніми променями. Тож можете сміливо ставити їх на підвіконня чи на балкон, де вони отримають достатньо сонячного проміння.

Кактуси не люблять, коли ви переносите їх у різні місця, тож навіть повертати горщик з рослиною не варто. Щоб не травмувати рослину та не плутатися, можна зробити позначку на горщику.

Як доглядати за кактусом / Фото Unsplash

Як пересаджувати кактус

Якщо кактус отримує достатньо догляду, він буде швидко рости. Молоді кактуси можна пересаджувати раз на рік – у крайньому разі, коли рослина вже не вміщається в горщик – частіше.

Дорослі кактуси пересаджують рідше – приблизно 1 раз на 3 – 4 роки.

Як доглядати за кактусом / Фото Unsplash

Горщик треба обирати залежно від кореневої системи кактуса, але загалом діаметр має бути більшим на 1 сантиметр.

Важливо! У горщику для кактуса має бути обов'язковий дренажний отвір – так через нього стікатиме зайва волога. На дні горщика обов'язково має бути тонкий шар керамзиту.