24 канал собрал советы по уходу за кактусами в домашних условиях. Если придерживаться простых правил, то кактус не только будет здоров, но даже может зацвести.

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Как поливать кактус

Как и другие растения, кактусы любят тёплую отстоявшуюся воду. Если отстоявшейся нет, подойдет и кипяченая охлажденная вода.

Несмотря на то, что кактусы – засухоустойчивые растения, летом и весной их нужно поливать каждый день или раз в 2 дня. Осенью кактусы, уже набравшие влагу за сезон, нужно поливать примерно раз в 5 – 7 дней, а зимой, в период спячки – более чем за неделю.

Как ухаживать за кактусом / Фото Unsplash

Обратите внимание! Не лейте воду на ствол кактуса – из-за попадания влаги он может легко сгнить, а растение – погибнуть.

Куда поставить кактус

Эти растения очень любят солнце и могут стоять даже под палящими летними лучами. Так что можете смело ставить их на подоконник или на балкон, где они получат достаточно солнечных лучей.

Кактусы не любят, когда вы переносите их в разные места, так что даже поворачивать горшок с растением не стоит. Чтобы не травмировать растение и не путаться, можно сделать отметку на горшке.

Как ухаживать за кактусом / Фото Unsplash

Как пересаживать кактус.

Если кактус получает достаточно ухода, он будет быстро расти. Молодые кактусы можно пересаживать раз в год – в крайнем случае, когда растение уже не вмещается в горшок – чаще.

Взрослые кактусы пересаживают реже – примерно 1 раз в 3 – 4 года.

Как ухаживать за кактусом / Фото Unsplash

Горшок нужно выбирать в зависимости от корневой системы кактуса, но в целом диаметр должен быть больше на 1 сантиметр.

Важно! В горшке для кактуса должно быть обязательное дренажное отверстие – так через него будет стекать лишняя влага. На дне горшка обязательно должен быть тонкий слой керамзита.