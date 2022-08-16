За правильного догляду красула може вирости на кілька десятків сантиметрів заввишки та прикрасити будь-який інтер'єр. 24 канал зібрав корисні поради, які допоможуть тримати грошове дерево зеленим та здоровим.

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Яку землю любить грошове дерево

Садити грошове дерево варто в пухкий ґрунт із 50-відсотковим вмістом органічного компосту.

Більшість ґрунтів загального призначення відповідатимуть цій вимозі, тож ви можете обрати будь-який магазинний субстрат для вирощування рослин. Якщо ґрунт недостатньо пухкий, на дно горщика слід додати гравій чи керамзит, щоб забезпечити дренаж.

Як доглядати за грошовим деревом / Фото Unsplash

Скільки сонця потрібно рослині

Красулу треба поставити на місце, де вона буде освітлена протягом усього сонячного дня. Грошове дерево любить сонячні промені та буде рости повільніше, якщо не отримуватиме достатньо світла.

Якщо є можливість, влітку та теплі дні красулу можна виносити на балкон чи на вулицю, щоб рослина отримала якомога більше світла.

Як доглядати за грошовим деревом / Фото Unsplash

Як часто поливати грошове дерево

Поливати красулу треба регулярно, щоб ґрунт був постійно зволоженим. Проте варто уникати розмокання та застою води в землі – надмірна волога може викликати гниття коренів та призведе до загибелі грошового дерева.

Пересихання також не треба допускати – так рослина швидко втратить своє листя та всохне.

Як доглядати за грошовим деревом / Фото Unsplash

Яку температуру любить рослина

Грошове дерево – теплолюбна рослина, тому сприятливою температурою для неї буде 20 – 25 градусів за Цельсієм. Узимку красула може витримати холод до +4 градусів.

Зверніть увагу! Попри холод, грошове дерево не можна ставити поряд із батареями та нагрівальними пристроями – так рослина буде хворіти та може загинути.

Як доглядати за грошовим деревом / Фото Unsplash