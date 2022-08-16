При правильном уходе крассула может вырасти на несколько десятков сантиметров в высоту и украсить любой интерьер. 24 канал собрал полезные советы, которые помогут держать денежное дерево зеленым и здоровым.

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Какую землю любит денежное дерево

Сажать денежное дерево следует в рыхлую почву с 50-процентным содержанием органического компоста.

Большинство грунта общего назначения будет соответствовать этому требованию, поэтому вы можете выбрать любой магазинный субстрат для выращивания растений. Если почва недостаточно рыхлая, на дно горшка следует добавить гравий или керамзит, чтобы обеспечить дренаж.

Как ухаживать за денежным деревом / Фото Unsplash

Сколько солнца нужно растению

Крассулу нужно поставить на место, где она будет освещена в течение всего солнечного дня. Денежное дерево любит солнечные лучи и будет расти медленнее, если не будет получать достаточное количество света.

Если есть возможность, летом и теплыми днями крассулу можно выносить на балкон или на улицу, чтобы растение получило как можно больше света.

Как ухаживать за денежным деревом / Фото Unsplash

Как часто поливать денежное дерево

Поливать крассулу нужно регулярно, чтобы почва была постоянно увлажненной. Однако следует избегать размокания и застоя воды в земле – чрезмерная влага может вызвать гниение корней и приведет к гибели денежного дерева.

Пересыхания также не надо допускать – так растение быстро потеряет свои листья и засохнет.

Как ухаживать за денежным деревом / Фото Unsplash

Какую температуру любит растение

Денежное дерево – теплолюбивое растение, поэтому благоприятной температурой для него будет 20 – 25 градусов по Цельсию. Зимой крассула может выдержать холод до +4 градусов.

Обратите внимание! Несмотря на холод, денежное дерево нельзя ставить рядом с батареями и нагревательными устройствами – так растение будет болеть и может погибнуть.

Как ухаживать за денежным деревом / Фото Unsplash