24 Канал підготував 4 дієві лайфхаки, які допоможуть швидко та дешево очистити раковину від забруднень.

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4 лайфхаки, як дешево почистити раковину

Підкреслимо, що дієвість будь-якого засобу залежить від причини та важкості забруднення. Тому в кожному випадку може бути ефективним той чи інший лайфхак. Крім того, інколи варто скористатися декількома порадами.

Розчин із содою

Про такий лайфхак знали ще наші бабусі. Вони використовували соду як допоміжну речовину не тільки в кулінарії, але в побуті.

Щоб прочистити раковину змішайте соду з оцтом. Вони утворять речовину, яка буде шипіти. Після чого вилийте розчин в раковину. Важливо бути обережним та не робити дуже концентровану суміш, щоб не пошкодити труби.

Крім цього, можна також всипати 3 – 4 ложки соди одразу в раковину. Тоді влити гарячу воду та зачекати декілька хвилин. У разі потреби варто повторити дію.



Як очистити раковину за допомогою соди / Фото Canva

Засіб для миття посуду

Якщо забруднення в раковині незначне, то можна використати засіб для миття посуду. Оскільки він здатний очистити труби від частинок жиру в раковині.

Варто залити такий засіб декілька разів. Після цього відкрити гарячу воду з крана. Це спричинить утворення піни, яка очистить забруднені труби.



Як очистити раковину за допомогою засобу для миття посуду / Фото Canva

Вантуз

У складних випадках труби можна очистити за допомогою вантуза. Такий інструмент не є важким у застосуванні, однак досить дієвий.

Перед використанням вантуза потрібно наповнити раковину на третину гарячою водою. Тоді встановити інструмент у зливний отвір та виконати енергійні рухи, імітуючи нанос.

Різні спеціальні засоби

Існують різноманітні засоби, які призначені для очищення раковини. Вони містять потужні хімічні речовини, які розщеплюють джерело бруду.

З такими засобами варто бути обережними та наносити їх у захисних рукавичках та масці. Оскільки часто хімічні речовини мають різкий та неприємний запах, що може викликати алергію в чутливих людей.



Поради, як очистити раковину / Фото Canva